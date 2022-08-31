CHP’li Bandırma Belediyesi’nden şehit babasına büyük ayıp! Önce destek sözü verdi sonra mağdur etti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde evinin önüne yaptırdığı sundurma "kaçak" diye CHP'li Bandırma Belediyesi tarafından tutanak tutulan ve hakkında dava açılan 74 yaşındaki şehit babası İbrahim Kocadağ'a 1 yıl hapis cezası verildi. Hapis cezası 6 bin lira adli para cezasına çevrilirken, belediyenin avukatına da 5 bin 100 lira vekâlet ücreti ödenmesine karar verildi.