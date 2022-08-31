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Döviz hesaplarını ilgilendiriyor! Son 2 gün! Zorunlu karşılık oranında değişiklik... Karar Resmi Gazete'de

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Giriş Tarihi: 31.08.2022 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022
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Döviz hesaplarını ilgilendiriyor! Son 2 gün! Zorunlu karşılık oranında değişiklik... Karar Resmi Gazete’de

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yapılan değişiklik ile yabancı para mevduat ve katılım fonundan, vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesabına dönüşüm hedef değerleri güncellenirken, daha önce sadece gerçek kişilere yönelik olan dönüşüm hedeflerine tüzel kişiler de dahil edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılıklar hakkındaki tebliğde değişiklik yaptı. Yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeye göre, döviz hesabından TL hesabına dönüşüm için belirlenen oranı tutturamayan bankaların ilave zorunlu karşılık yükümlülüğü artırıldı.

Merkez Bankası'nın 'Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğinde' yer alan değişliklikte 'gerçek kişi' ibaresi, 'gerçek ve tüzel kişi' olarak değiştirildi. Böylelikle sadece bireysel hesapları kapsayan dövizden TL'ye dönüşümde belli oranı yakalama şartı, tüzel kişi ve şirket hesapları için de geçerli oldu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Gerçek ve tüzel kişi değişim oranı ayrı ayrı yüzde 10'un altında kalan bankalar ilave olarak 5 puan, yüzde 10 ile 20 arasında olan bankalar ilave olarak 3 puan zorunlu karşılığı hesaplama dönemini izleyen ilk zorunlu karşılık tesis döneminde başlamak üzere tessis eder, Gerçek veya tüzel kişi dönüşüm oranı hesaplanamayan bankalar için Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslar dikkate alınır" denildi. Yayımlanan tebliğ 2 Eylül 2022 itibariyle yürürlüğe girecek.

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