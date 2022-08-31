Döviz hesaplarını ilgilendiriyor! Son 2 gün! Zorunlu karşılık oranında değişiklik... Karar Resmi Gazete’de

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Gerçek ve tüzel kişi değişim oranı ayrı ayrı yüzde 10'un altında kalan bankalar ilave olarak 5 puan, yüzde 10 ile 20 arasında olan bankalar ilave olarak 3 puan zorunlu karşılığı hesaplama dönemini izleyen ilk zorunlu karşılık tesis döneminde başlamak üzere tessis eder, Gerçek veya tüzel kişi dönüşüm oranı hesaplanamayan bankalar için Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslar dikkate alınır" denildi. Yayımlanan tebliğ 2 Eylül 2022 itibariyle yürürlüğe girecek.

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