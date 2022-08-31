Döviz hesaplarını ilgilendiriyor! Son 2 gün! Zorunlu karşılık oranında değişiklik... Karar Resmi Gazete'de
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yapılan değişiklik ile yabancı para mevduat ve katılım fonundan, vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesabına dönüşüm hedef değerleri güncellenirken, daha önce sadece gerçek kişilere yönelik olan dönüşüm hedeflerine tüzel kişiler de dahil edildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılıklar hakkındaki tebliğde değişiklik yaptı. Yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Düzenlemeye göre, döviz hesabından TL hesabına dönüşüm için belirlenen oranı tutturamayan bankaların ilave zorunlu karşılık yükümlülüğü artırıldı.
Merkez Bankası'nın 'Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğinde' yer alan değişliklikte 'gerçek kişi' ibaresi, 'gerçek ve tüzel kişi' olarak değiştirildi. Böylelikle sadece bireysel hesapları kapsayan dövizden TL'ye dönüşümde belli oranı yakalama şartı, tüzel kişi ve şirket hesapları için de geçerli oldu.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Gerçek ve tüzel kişi değişim oranı ayrı ayrı yüzde 10'un altında kalan bankalar ilave olarak 5 puan, yüzde 10 ile 20 arasında olan bankalar ilave olarak 3 puan zorunlu karşılığı hesaplama dönemini izleyen ilk zorunlu karşılık tesis döneminde başlamak üzere tessis eder, Gerçek veya tüzel kişi dönüşüm oranı hesaplanamayan bankalar için Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslar dikkate alınır" denildi. Yayımlanan tebliğ 2 Eylül 2022 itibariyle yürürlüğe girecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR GSB personel alımı listesi isim sorgulama! GSB KURA SONUÇLARI CANLI: 31 Ağustos Gençlik ve Spor Bakanlığı 1.017 personel alımı sonuçları nihai liste...
- BTCTurk neden açılmıyor, çöktü mü? 30 Ağustos BTCTurk sorun ne zaman düzelecek?
- DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS 2022 tercih sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- TOKİ başvuru şartları 2022: TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman? TOKİ başvuru şartları nelerdir?
- EYT için çember daraldı! Türkiye modeli netleşiyor: 51,52,53,54 yaşındakiler için kritik tarih! Bağ-Kur'luya 7.200 ile 9.000 prim günü...
- Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen atama takvimi belli mi?
- 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurdu nedir, ne anlama geliyor? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurdu ücreti ne kadar oldu 2022?
- Akaryakıta indirim son gelişmeler! Fiyatlar değişti: Benzine indirim geldi mi? Mazot, motorin, LPG güncel fiyatlar...
- Öğretmenlere eğitime hazırlık ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? 2022-2023 Öğretmen kırtasiye paraları ne kadar oldu?
- Son düzlüğe girildi, 10 bin TL'ye kadar çıktı! Emekli promosyon başvuruları ne zaman bitiyor? İşte en yüksek promosyon veren bankalar...
- Thodex'in kurucu Fatih Özer yakalandı mı? THODEX'in kurucu Fatih Özer nerede yakalandı, tutuklandı mı?
- Eylül ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar? TEFE-TÜFE rakamları...