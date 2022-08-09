HDP’den altılı masadaki ittifak ortaklarına ’bölücü’ çağrı! Sınır ötesi operasyondan rahatsız olup destek istedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Adana'da esnafı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyonu hakkında bilgi veren Bakan Yanık, Türkiye'nin sınırlarının korunmaya çalışıldığını belirterek, "Türkiye, merhametinden dolayı 5 milyon Suriyeliye bakıyor ama bunu sadece merhametinden dolayı yapmıyor. Bunu çok iyi bilmek lazım. Sınır ötesinde Halep hattı, Türkmenler hattı bizim 400 yıldır sınır güvenliğimizi sağlayan insanlar. İkincisi de şu anda Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti kurmaya çalışıyorlar. Biz de kurdurmamaya çalışıyoruz. Bu kadar şehidi boşuna vermiyoruz. Bu kadar insana da Türkiye'de boşuna kucak açmadık. Suriye'nin kuzeyinde bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri, bir taraftan da Özgür Suriye Ordusu, orada bir Kürt devleti kurdurmamak için ayrı ayrı mücadele ediyorlar. Orada bir Kürt devleti kurulması demek, Türkiye'nin güney doğusunun bıçakla yarılmış gibi yarılıp atılması demek." diye konuştu.