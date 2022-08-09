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HDP'den altılı masadaki ittifak ortaklarına 'bölücü' çağrı! Sınır ötesi operasyondan rahatsız olup destek istedi

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Giriş Tarihi: 09.08.2022 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022
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HDP’den altılı masadaki ittifak ortaklarına ’bölücü’ çağrı! Sınır ötesi operasyondan rahatsız olup destek istedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana'da esnafla görüştü. Burada, olası sınır ötesi operasyona ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Bakan Yanık, "Şu anda Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti kurmaya çalışıyorlar. Biz de kurdurmamaya çalışıyoruz." dedi. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin geçmiş dönem vekili Sibel Yiğitalp, söz konusu açıklamadan rahatsız oldu. Olası sınır ötesi operasyonlara karşı çıkmaları için ittifak ortaklarına çağrı yapan Yiğitalp, "6’lı masa (muhalefet) bu Kürt düşmanlığına karşı ne düşünüyorsunuz. Bu düşmanlığa ortak mısınız? Karşısında mısınız?" diye sordu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Adana'da esnafı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyonu hakkında bilgi veren Bakan Yanık, Türkiye'nin sınırlarının korunmaya çalışıldığını belirterek, "Türkiye, merhametinden dolayı 5 milyon Suriyeliye bakıyor ama bunu sadece merhametinden dolayı yapmıyor. Bunu çok iyi bilmek lazım. Sınır ötesinde Halep hattı, Türkmenler hattı bizim 400 yıldır sınır güvenliğimizi sağlayan insanlar. İkincisi de şu anda Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti kurmaya çalışıyorlar. Biz de kurdurmamaya çalışıyoruz. Bu kadar şehidi boşuna vermiyoruz. Bu kadar insana da Türkiye'de boşuna kucak açmadık. Suriye'nin kuzeyinde bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri, bir taraftan da Özgür Suriye Ordusu, orada bir Kürt devleti kurdurmamak için ayrı ayrı mücadele ediyorlar. Orada bir Kürt devleti kurulması demek, Türkiye'nin güney doğusunun bıçakla yarılmış gibi yarılıp atılması demek." diye konuştu.

BAKAN'IN AÇIKLAMALARI HDP'Yİ RAHATSIZ ETTİ

Söz konusu açıklama, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'yi rahatsız etti.

HDP'li geçmiş dönem vekili Sibel Yiğitalp, ittifak ortaklarını hedef alan bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

HDP'DEN İTTİFAK ORTAKLARINA 'BÖLÜCÜ' ÇAĞRI

Bakan'ın açıklamalarını alıntılayan HDP'li Yiğitalp, sınır ötesi operasyonlara karşı durmalarını isteyerek, ittifak ortaklarına "6'lı masa (muhalefet) bu Kürt düşmanlığına karşı ne düşünüyorsunuz. Bu düşmanlığa ortak mısınız? Karşısında mısınız?" diye sordu.

Yiğitalp, paylaşımının devamında, tüm HDP'lileri ittifak ortaklarına karşı bu soruları sormaya davet etti. Muhalefet kanadından ise henüz bir yanıt gelmedi.

DAHA ÖNCE DE İTTİFAK ORTAKLARINI HEDEF ALMIŞTI

Yiğitalp, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın "Bütün partilerle diyalog halindeyiz, görüşmediğimiz tek parti HDP" sözlerine "Irkçılığınızda boğulun" diyerek tepki göstermişti.

TEZKERE RESTİ ÇEKMİŞTİ

Yiğitalp, geçtiğimiz yıl TBMM'ye sunulan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılmasını öngören tezkere üzerinden ittifak ortaklarına gözdağı vermiş, "Tezkereye evet diyen siyasi partiler kendilerine muhalefet partisiyim demesin!" ifadelerini kullanmıştı.

TERÖRİST CENAZESİNE KATILMIŞTI

Yiğitalp, Şırnak'ta öldürülen PKK'lı terörist "Tufan Amed" kod adlı Baran Kaval'ın cenazesine katılmıştı. Teröristin cenazesini taşıyan Yiğitalp hakkında savcılık soruşturma açmıştı.

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