Kemal Kılıçdaroğlu’ndan itiraf: HDP ile görüşüyoruz

"TARİHSEL SORUMLULUĞUMUZ"

HDP ile bazı partilerin görüştüğünü bazılarının görüşmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Biz HDP ile görüşüyoruz çünkü tarihin bize yüklediği bir misyon var. Gerçek anlamda bir demokrasi için mücadele ediyoruz, bu bizim tarihsel sorumluluğumuz." ifadelerini kullandı.