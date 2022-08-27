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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan itiraf: HDP ile görüşüyoruz

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Giriş Tarihi: 27.08.2022 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022
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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan itiraf: HDP ile görüşüyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, HDP ile görüştüklerini itiraf etti. İttifak ortakları HDP'nin altılı masada olmadığı iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu, "Olmayan şeyi halkın önüne sunuyorlar" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile görüştüklerini itiraf etti.

"6'LI MASADA 6 LİDER VAR, 7. PARTİ YOK"

Gazetecilerin kendisine yönelttiği, "6'lı masada HDP var mı?" sorusuna kaçamak yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Altı lider orada, altı partinin genel başkanı orada. Onlar belli zaten. 7. Bir parti orada yok. Halka yalan söylüyorlar." diye konuştu.

HDP İLE GÖRÜŞTÜKLERİNİ İTİRAF ETTİ

HDP ile ittifakı reddeden Kılıçdaroğlu, "Ayıptır günahtır." sözlerinin ardından ise görüştüklerini itiraf etti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN HDP İTİRAFI / VİDEO

"TARİHSEL SORUMLULUĞUMUZ"

HDP ile bazı partilerin görüştüğünü bazılarının görüşmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Biz HDP ile görüşüyoruz çünkü tarihin bize yüklediği bir misyon var. Gerçek anlamda bir demokrasi için mücadele ediyoruz, bu bizim tarihsel sorumluluğumuz." ifadelerini kullandı.

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