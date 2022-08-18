Muharrem İnce yerden yere vurmuştu: HDP ittifak ortağı CHP’ye kalkan oldu

İnce, tartışmalara konu olan açıklamasında, "Adam 20 yıldır kaybediyordu sanki! Adam 2002'de kazandı. Adam 2004'te kazandı. 2007'de kazandı. Adam 2009'da yeniden kazandı. Adam 20210 referandumunu da kazandı. Adam 2011 seçimlerini de kazandı. Adam 2014'ü de kazandı. Adam 2015'te 2 seçim kazandı. Adam 2016 referandumunu da kazandı. Adam 2017 referandumunu da kazandı. 20 seçim kaybetmişler, 'adam kazandı' lafını bana bıraktırıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.