Muharrem İnce yerden yere vurmuştu: HDP ittifak ortağı CHP'ye kalkan oldu
CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, 2018 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerinden eski partisini hedef almıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıldır her seçimi kazandığını vurgulayan İnce, "20 seçim kaybetmişler, 'adam kazandı' lafını bana bıraktırıyorlar" diyerek CHP'ye sert sözlerle yüklenmişti. İnce'nin söz konusu çıkışı CHP'nin ittifak ortağı HDP'yi rahatsız etti. HDP'li Sibel Yiğitalp, açıklaması üzerinden İnce'yi hedef alarak, "Bugün ülkede yaşanan karanlığının mimarlarından birisidir kendisi" ifadelerini kullandı.
CHP'den istifa edip Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, seçim gecesi İsmail Küçükkaya'ya yazdığı 'Adam kazandı' mesajına yönelik flaş açıklamalarda bulunmuştu.
İnce, tartışmalara konu olan açıklamasında, "Adam 20 yıldır kaybediyordu sanki! Adam 2002'de kazandı. Adam 2004'te kazandı. 2007'de kazandı. Adam 2009'da yeniden kazandı. Adam 20210 referandumunu da kazandı. Adam 2011 seçimlerini de kazandı. Adam 2014'ü de kazandı. Adam 2015'te 2 seçim kazandı. Adam 2016 referandumunu da kazandı. Adam 2017 referandumunu da kazandı. 20 seçim kaybetmişler, 'adam kazandı' lafını bana bıraktırıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.
HDP RAHATSIZ OLDU
Muharrem İnce'nin CHP'yi hedef alan açıklamaları, ittfak ortağı HDP'yi rahatsız etti.
HDP'nin eski dönem vekili Sibel Yiğitalp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İnce'ye nefret kustu.
Yiğitalp, İnce için, "Bugün ülkede yaşanan karanlığının mimarlarından birisidir kendisi" ifadelerini kullandı.
İNCE'DEN KILIÇDAROĞLU'NA HDP GÖNDERMESİ
İnce, geçtiğimiz aylardaki Diyarbakır ziyaretinde CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmiş, CHP liderini "Trabzon'a gidiyorsun ülkücü oluyorsun, Konya'ya gidiyorsun muhafazakâr oluyorsun, Van'a gidip HDP'li oluyorsun böyle siyaset olmaz" diyerek hedef almıştı.
HDP'YE 'PKK' RESTİ: İŞ BİRLİĞİ YAPMAM
İnce, HDP ile iş birliği yapıp yapmayacağına ilişkin soruya ise, "'PKK terör örgütü' diyen herkesle iş birliği yaparım, demiyorsa yapmam." demişti.
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