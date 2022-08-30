Zaferin yıl dönümünde Yunanistan'a net mesaj! Başkan Erdoğan: Ne dengimizsiniz ne de muhatabımız
Beştepe'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri'nde açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye yönelik kışkırtıcı eylemlerde bulunan Yunanistan'a net bir mesaj verdi. Yunanistan'ın Türkiye'nin ne dengi ne de muhatabı olmadığını ifade eden Erdoğan, "Tam bir asır önce kendi halkını felakete sürükleyen Yunanistanlı siyasetçiler bugün de aynı yanlış içindedir." diye konuştu. Türk savaş uçaklarına Yunanistan askeri güçleri tarafından radar kilidi atılmasına da değinen Erdoğan, "Radar kiliti atmakla NATO'ya da meydan okudular. Yunanistan'ın tacizi düşmanca" dedi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Tarihimizi daha iyi öğrenmemizin önünde hiçbir mani kalmadığına inanıyorum. 30 Ağustos zaferi uzunca süredir savunmada kalan Türk ordusunun ilk taarruzu neticesinde elde edilmiş başarıdır.
"YUNANİSTAN DENGİMİZ DEĞİL"
Büyük Taarruz, makus talihimizi yenerek kendimize yeni bir gelecek inşa ettiğimiz önemli bir dönüm noktasıdır. Yunanistan bizim ne askeri ne de ekonomik dengimiz ve muhatabımız değildir.
Tam bir asır önce kendi halkını felakete sürükleyen Yunanistanlı siyasetçiler bugün de aynı yanlış içindedir.
"YUNANİSTAN, NATO'YA MEYDAN OKUDU"
Yunanistan uçaklarımızı tacizle başlayan hasmane tutumunu uçaklarımıza S-300 kilidi atarak sürdürmüştür. Bu NATO'ya yapılmış bir tacizdir. Düşmanca bir davranış, Yunanistan NATO'ya meydan okudu. Açıkçası hiçbirisi umurumuzda değil.
Bize F-35 vermiyorlarmış açıkçası ambargoları umursamıyoruz. Bizden esirgenen her ürünü üretme kapasitesine sahibiz, biz Türkiye'yiz.
"ABD'NİN NE TEPKİ VERECEĞİNİ MERAK EDİYORUZ"
Bu adımımız F-35 uçaklarının verilmemesinden, ambargolara maruz bırakılmaya varan fiili eylemlerle karşılanmıştı. Aynı Amerika'nın S-300 sistemlerinin harekete geçirilmesine nasıl tepki vereceğini merak ediyoruz. Biz F-35 ve S-400'leri aynı sistemde kullanmazdık. Sınır tanımayan Yunanistan'ın bu pervasızlığı yapacağından kimsenin şüphesi olmasın.
Mesele Rus hava sistemleri ile ABD sistemlerini bir arada kullanmak değil Türkiye'dir. Talep ettiğimiz uçakların verilmesinin bizim için tek anlamı ülkemize karşı gösterilen dostluğun işareti olmasıdır. Bundan 11 yıl önce 2023 hedeflerimizi ilan ettiğimde kendi akıllarınca bizle dalga geçenler sahip olduğumuz üretim ve ihracat gücünde öncelik koşma gayretindedir. 2053 vizyonuyla ülkemizi dünyanın en üst seviyesine çıkarmayı planlıyoruz.
"YUNANİSTAN'IN ADALARA ÜSLER TESİS ETMESİ TÜRKİYE İÇİN ANLAM TEŞKİL ETMEZ"
Türkiye kendine yakışanı yaptı, yapıyor ve yapacaktır. Bunu herkes bilsin. Yunanistan'ın adalara üsler tesis etmesi Türkiye için hiçbir zaman anlam teşkil etmez. Burada düşünmesi gereken Yunanistan'a bunca desteği verenler. Bundan sonra kendileri ne yaparlar bilemem.
Ordularımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm milli kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum.
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