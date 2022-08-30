Zaferin yıl dönümünde Yunanistan’a net mesaj! Başkan Erdoğan: Ne dengimizsiniz ne de muhatabımız

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Tarihimizi daha iyi öğrenmemizin önünde hiçbir mani kalmadığına inanıyorum. 30 Ağustos zaferi uzunca süredir savunmada kalan Türk ordusunun ilk taarruzu neticesinde elde edilmiş başarıdır.

"YUNANİSTAN DENGİMİZ DEĞİL"

Büyük Taarruz, makus talihimizi yenerek kendimize yeni bir gelecek inşa ettiğimiz önemli bir dönüm noktasıdır. Yunanistan bizim ne askeri ne de ekonomik dengimiz ve muhatabımız değildir.

Tam bir asır önce kendi halkını felakete sürükleyen Yunanistanlı siyasetçiler bugün de aynı yanlış içindedir.