Başkan Erdoğan Büyük zaferin 100. yılında bir ilke imza attı! Devlet Mezarlığı ve Anıtkabir’e ziyaret

Karakurt, daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrikat kabulünün olacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Burada da bir ilkimiz var. Bu zamana kadar sadece tebrikatta isimler okunuyordu. Bu yıl isimlerin okunduğu esnada Muhafız Alayı Bandosu da ufak bir konser verecek. Ayrıca bu yıl ilk defa Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının hayattaki akrabaları tebrikatta yer alacak. Bu ilki, gelenek haline getireceğiz ve bundan sonraki bütün bayram törenlerine milli mücadele kahramanlarının ailelerini davet edeceğiz."

Etkinlikler kapsamında her zaman olduğu gibi TBMM'den başlayıp, eski Meclis binası önünde sona erecek resmi geçit töreni gerçekleştirileceğini aktaran Karakurt, bu yürüyüşün televizyon kanallarında canlı yayınlanacağını söyledi.

BAŞKAN ERDOĞAN 5 AYRI BÖLGEYE CANLI BAĞLANACAK

Karakurt, program kapsamında Başkan Erdoğan'ın Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesinin diploma törenine katılacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bahçesinde 2 bin metrekarelik alana kurulan sahnede "Büyük Zaferin 100. Yılı Özel Programı"nın başlayacağını aktaran Karakurt, sahne kurulumu, ses ve ışık sistemleri başta olmak üzere programın dışarıdan hizmet alımı olmadan tamamen Cumhurbaşkanlığının ekipmanlarıyla hazırlandığını söyledi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın program kapsamında konuşma gerçekleştireceğini dile getiren Karakurt, Erdoğan'ın, konuşmasının hemen ardından Libya, Bosna Hersek, Azerbaycan, Katar ve Somali'de görevli Türk Silahlı Kuvvetleri personellerine canlı bağlanacağını ifade etti.