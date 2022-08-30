Başkan Erdoğan Büyük zaferin 100. yılında bir ilke imza attı! Devlet Mezarlığı ve Anıtkabir'e ziyaret
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. Başkan Erdoğan bir ilke imza atarak Devlet Mezarlığı'nı da ziyaret etti. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Başkan, "2053 vizyonumuzu hayata geçirmekte kararlıyız. Türkiye'nin inşası engellenemeyecek" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.
30 AĞUSTOS'TA BİR İLK
Başkan Erdoğan Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bu güzel ülkeyi birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içinde 2023'e ulaştırmakta, 2053 vizyonumuzu hayata geçirmekte kararlıyız." ifadelerine yer verdi.
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Anıtkabir özel defterini imzalayan Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Küresel salgın krizini alnının akıyla atlayan ülkemiz barışın tesisi için de diplomatik hamlelere imza atmaktadır.
Büyüyen, güçlenen, mazlumların da umudu olan Türkiye'nin inşasını ne müstevlilerin oyunları ne eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir"
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ERDOĞAN'IN PROGRAMI
Başkan Erdoğan Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edecek. Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri'ni izleyecek.
Cumhurbaşkanlığı Müşaviri ve Kongre ve Kültür Merkezi Müdürü Orhan Karakurt, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek "Büyük Zaferin 100. Yılı Özel Programı"na ilişkin gazetecilere bilgi verdi.
Bu yıl oldukça geniş kapsamlı ve içerisinde ilkleri barındıran bir program düzenleneceğini belirten Karakurt, programın Anıtkabir'de başlayacağını söyledi.
Milli mücadele kahramanlarının yakınlarıyla şehitlerin kabrinin ziyaret edileceğini anlatan Karakurt, "Özellikle milli mücadele kahramanlarımızın yakınlarını davet ettik. Bu, Cumhuriyet tarihimizde bir ilk oluyor." dedi.
Karakurt, daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrikat kabulünün olacağını belirterek, şöyle devam etti:
"Burada da bir ilkimiz var. Bu zamana kadar sadece tebrikatta isimler okunuyordu. Bu yıl isimlerin okunduğu esnada Muhafız Alayı Bandosu da ufak bir konser verecek. Ayrıca bu yıl ilk defa Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının hayattaki akrabaları tebrikatta yer alacak. Bu ilki, gelenek haline getireceğiz ve bundan sonraki bütün bayram törenlerine milli mücadele kahramanlarının ailelerini davet edeceğiz."
Etkinlikler kapsamında her zaman olduğu gibi TBMM'den başlayıp, eski Meclis binası önünde sona erecek resmi geçit töreni gerçekleştirileceğini aktaran Karakurt, bu yürüyüşün televizyon kanallarında canlı yayınlanacağını söyledi.
BAŞKAN ERDOĞAN 5 AYRI BÖLGEYE CANLI BAĞLANACAK
Karakurt, program kapsamında Başkan Erdoğan'ın Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesinin diploma törenine katılacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bahçesinde 2 bin metrekarelik alana kurulan sahnede "Büyük Zaferin 100. Yılı Özel Programı"nın başlayacağını aktaran Karakurt, sahne kurulumu, ses ve ışık sistemleri başta olmak üzere programın dışarıdan hizmet alımı olmadan tamamen Cumhurbaşkanlığının ekipmanlarıyla hazırlandığını söyledi.
Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın program kapsamında konuşma gerçekleştireceğini dile getiren Karakurt, Erdoğan'ın, konuşmasının hemen ardından Libya, Bosna Hersek, Azerbaycan, Katar ve Somali'de görevli Türk Silahlı Kuvvetleri personellerine canlı bağlanacağını ifade etti.
Canlı yayın bağlantısının ardından Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü için özel hazırlanan filmin katılımcılara sunulacağını anlatan Karakurt, şöyle konuştu:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin ev sahipliğinde büyük çaplı bir konser gerçekleştirilecek. Bu konserde Tarihi Mehteran Birliği, Tarihi Osmanlı Birliği, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası, Muhafız Alayı Bandosu, Deniz Kuvvetleri Bandosu, Hava Kuvvetleri Bandosu, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Milli Savunma Bakanlığı Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı personeli, Cumhurbaşkanlığındaki temsili 16 Türk devleti kıyafetli askerler, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Çoksesli Korosu ve bir de sürpriz bir sanatçımız olacak."
Karakurt, "Güvenlik hizmetlerinden sorumlu devlet kurumlarında görevli personelin de davetliler arasında olacağı toplam 3 bin kişi bu etkinliğe katılacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türkiye'de ilk defa toplam 913 kişiden oluşan en kalabalık ekiple konser verilecek." dedi.
Konserin sonunda bir askerin bestelediği "Canım Türkiyem" adlı eseri tüm orkestranın aynı anda icra edeceğini dile getiren Karakurt, programın TRT 1'den canlı yayınlanacağını söyledi.
ERDOĞAN'IN 30 AĞUSTOS PROGRAMI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ve Devlet Mezarlığı'nı ziyaret edecek.
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