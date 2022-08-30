30 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Korkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti'deki görevlerinden istifa etti! Korkmaz Karaca kimdir?

Korkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti'deki görevlerinden istifa etti! Korkmaz Karaca kimdir?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.08.2022 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022
ABONE OL
Korkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti’deki görevlerinden istifa etti! Korkmaz Karaca kimdir?

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, hem bu görevinden hem de AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyeliği ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığından istifa ettiğini açıkladı. Karaca "sosyal medya linci"nin sağlığını tehdit eder hale geldiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, hem bu görevinden hem de AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyeliği ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığından istifa etti.

CUMHURBAŞKANLIĞI VE AK PARTİ'DEN İSTİFA

Edinilen bilgiye göre Karaca, istifa dilekçelerini Cumhurbaşkanlığına ve AK Parti Genel Başkanlık makamlarına sundu.Karaca, sosyal medya hesabından her iki makama hitaben ayrı ayrı yazdığı istifa dilekçelerini paylaştı.

"SAĞLIĞIMI TEHDİT EDİYOR"

Dilekçelerde 2022 yılı içinde 3 kalın bağırsak ameliyatı geçirdiğini belirten Karaca, özellikle geçen hafta kendisine yönelen "sosyal medya linci"nin sağlığını tehdit eder hale geldiğini ifade etti.

Korkmaz Karaca, bu sebeplerle Cumhurbaşkanlığındaki ve AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa ettiğini kaydetti.

KORKMAZ KARACA KİMDİR?

Karaca, 2021'den bu yana AK Parti MKYK ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, 2018 Ekim ayından bu yana da Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği görevlerini yürütüyordu.

İŞTE O İSTİFA DİLEKÇESİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA