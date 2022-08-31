İŞKUR GSB personel alımı listesi isim sorgulama! GSB KURA SONUÇLARI... 31 Ağustos Gençlik ve Spor Bakanlığı 1.017 personel alımı sonuçları nihai liste...

GSB KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruda;

"4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatında temizlik görevlisi meslek kolunda 144'ü engelli, 106'sı eski hükümlü statüsünde olmak üzere toplam 1017 sürekli işçi kadrolarına yapılacak alımlara ilişkin aday listelerinin belirlenmesi amacıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12'nci maddesi gereği Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen nihai listelerde yer alan adaylar arasından noter huzurunda kura çekilecektir.