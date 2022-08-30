Başkan Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Yılbaşında somut neticeleri alacağız
Ankara’da Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 70 yıldır darbeciler tarafından örselenen askeri eğitim ve öğretim sisteminin artık terk edildiğini vurguladı. 2053 hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin en güçlü unsurunun ordusu olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, "Türkiye tehditleri kaynağında engelleme stratejisiyle artık geriden gelen değil, ön alan bir ülke haline gelmiştir." dedi. Şu an en büyük sıkıntının hayat pahalılığı olduğunu ifade eden Erdoğan, "İnşallah yıl başından itibaren hedeflerimizin somut neticelerini almaya başlayacağız." diye konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EKONOMİ MESAJI: YILBAŞINDA SOMUT NETİCELERİ ALACAĞIZ / VİDEO
"TÜRKİYE DARBECİ ZİHNİYETİN ÖRSELEDİĞİ EĞİTİM ÖĞRETİM SİSTEMİNİ TERK ETTİ"
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Her sınıftan ve rütbeden askeri personelin ordumuz için kritik öneme sahip olduğu muhakkaktır. DEAŞ'a ilk büyük darbeyi biz vurduk.
Düzenlediğimiz operasyonlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgesini koruma konusundaki gücünü tüm dünyaya gösterdik. Türkiye artık darbeci zihniyetin 70 yıl boyunca örselediği askeri eğitim ve öğretim sistemini terk etmiştir.
KARADENİZ VE AKDENİZ VURGUSU: YENİ DÖNEMİN SONUÇLARINDAN BİRİ
Sosyal medyadan dijital mecralara kadar kendini gösteren tehditlerle güvenlik kavramının kapsamı genişledi.
Krizleri fırsata dönüştürme kabiliyetimiz en yüksek seviyede. Ülkemizin Akdeniz'den Karadeniz'e artan gücü yeni dönemin sonuçlarından biridir.
Türkiye, dayatılan bekle-gör yaklaşımını terk etmiştir.
EKONOMİ VURGUSU: YILBAŞINDA SOMUT NETİCELERİ ALACAĞIZ
Türkiye tehditleri kaynağında engelleme stratejisiyle artık geriden gelen değil, ön alan bir ülke haline gelmiştir.
Önümüzdeki en büyük sıkıntı ekonomide yaşadığımız hayat pahalılığı meselesidir. İnşallah yılbaşından itibaren hedeflerimizin somut neticelerini almaya başlayacağız.
"TÜRKİYE GİTTİĞİ YERE BARIŞ GÖTÜRÜR"
Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar canları ve malları yağmalanmış kim varsa yol arkadaşı Türkiye'dir. Türkiye ayak bastığı her yere kardeşlik, barış, dostluk ve refah götürür.
Soğuk savaşın ardından ülkemiz istikrar sağlayıcı rolünü Kuzey Afrika'dan Orta Asya'ya kadar geniş bir alana teşmil etmiştir.
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