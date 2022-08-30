Başkan Erdoğan’dan ekonomi mesajı: Yılbaşında somut neticeleri alacağız

"TÜRKİYE GİTTİĞİ YERE BARIŞ GÖTÜRÜR"

Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar canları ve malları yağmalanmış kim varsa yol arkadaşı Türkiye'dir. Türkiye ayak bastığı her yere kardeşlik, barış, dostluk ve refah götürür.

Soğuk savaşın ardından ülkemiz istikrar sağlayıcı rolünü Kuzey Afrika'dan Orta Asya'ya kadar geniş bir alana teşmil etmiştir.