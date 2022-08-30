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Külliye'de görkemli 30 Ağustos programı! Başkan Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı! İşte o duygu dolu anlar...

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Giriş: 30.08.2022 22:05
Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "30 Ağustos Büyük Zaferin 100. Yılı Özel Programı" birbirinden özel anlara şahit oldu. Görkemli ışık şovları ve söylenen marşlarla herkesi duygulandıran programda Başkan Recep Erdoğan da gözyaşlarını tutamadı. İşte programdan en özel kareler ve Başkan Erdoğan'ın duygulandığı an...
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