Başkan Erdoğan’dan duygulandıran ’Aliya İzzetbegoviç’ anısı: Son nefesinden önce ’Bu topraklar Türkiye’ye emanet’ dedi

"TÜRKİYE ORADAKİ İNSANLAR İÇİN YEDİ EMİNDİR"

Türk askerinin çok önemli bir görevi icra ettiğini ifade eden Erdoğan, "Şahsınızda tüm askerlerimize Allah'tan güç kuvvet temenni ediyorum. Siz Bosna-Hersek'in güvencesi olarak orada görev icra ediyorsunuz. Ülkemizden kilometrelerce ötede bayramızı temsil eden askerlerimize inanıyoruz, güveniyoruz. Türkiye eman ellerde, oradaki insanlar için yedi emindir." diyerek sözlerini noktaladı.