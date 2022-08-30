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Başkan Erdoğan'dan duygulandıran 'Aliya İzzetbegoviç' anısı: Son nefesinden önce 'Bu topraklar Türkiye'ye emanet' dedi

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Giriş Tarihi: 30.08.2022 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022
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Başkan Erdoğan’dan duygulandıran ’Aliya İzzetbegoviç’ anısı: Son nefesinden önce ’Bu topraklar Türkiye’ye emanet’ dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Beştepe'de düzenlenen etkinlikte, Türk askerlerinin yurt dışında görev aldığı bölgelere canlı bağlantı yaptı. Bosna Hersek'te görevli Türk askerleri ile konuştuktan sonra ülkenin ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç ile bir anısını anlatan Başkan Erdoğan, o toprakların Türkiye için önemine vurgu yaptı. Erdoğan, "İzzetbegoviç’in ölümünden bir gün önce onu ziyaret ettiğimde, bu toprakların Türkiye’ye emanet olduğunu söyledi. Daha sonra oğluyla konuştuğumuzda, babamın şuur adeta kapalıydı. Sizinle konuşmaya başladıktan sonra şuuru açılmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen etkinlikte söz aldı.

Konuşmasının bir bölümünde, yurt dışında görev yapan Türk askerleri ile konuşan Erdoğan; Azerbaycan, Katar, Libya, Somali ve son olarak da Bosna Hersek'e bağlantı kurdu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DUYGULANDIRAN 'ALİYA İZZETBEGOVİÇ' ANISI / VİDEO

BAŞKAN ERDOĞAN'IN DUYGULANDIRAN İZZETBEGOVİÇ ANISI

Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanı Kurmay Albay Mustafa Büyükköroğlu'nun konuşmasının ardından, Bosna'nın Türkiye için önemine vurgu yapan Başkan Erdoğan'ın ülkenin ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç ile bir anısı, dinleyenleri duygulandırdı.

Türk askerine, "Malum bulunduğunuz yer rastgele bir yer değil. Orası Evlad-ı Fatihan." diye seslenen Erdoğan, Aliya İzzetbegovic'in ölümünden bir gün önce yaptığı ziyarette, yaşadıklarını anlattı.

"BU TOPRAKLAR TÜRKİYE'YE EMANET"

İzzetbegoviç'in kendisine, "Bu toprakların Türkiye'ye emanet olduğunu söyledi. Daha sonra oğluyla konuştuğumuzda, babamın şuur adeta kapalıydı. Sizinle konuşmaya başladıktan sonra şuuru açılmaya başladı." dediğini ifade eden Erdoğan, "Bu toprakların Türkiye ile ciddi manada koordinesi olması gerektiğini söyledi." diye konuştu.

"TÜRKİYE ORADAKİ İNSANLAR İÇİN YEDİ EMİNDİR"

Türk askerinin çok önemli bir görevi icra ettiğini ifade eden Erdoğan, "Şahsınızda tüm askerlerimize Allah'tan güç kuvvet temenni ediyorum. Siz Bosna-Hersek'in güvencesi olarak orada görev icra ediyorsunuz. Ülkemizden kilometrelerce ötede bayramızı temsil eden askerlerimize inanıyoruz, güveniyoruz. Türkiye eman ellerde, oradaki insanlar için yedi emindir." diyerek sözlerini noktaladı.

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