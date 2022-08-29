Başkan Erdoğan’dan Afyonkarahisar’da 2023 vurgusu: Zafer yılı olacak

"2023 ZAFER YILI OLACAK"

Şehitler diyarı Afyonkarahisar'da vatanımız, bayrağımız ve ezanımız için can veren tüm kahramanlara Allah'tan niyaz ediyorum. Bu özel günde, Kocatepe'den taarruz emrini veren Başkumandan Mustafa Kemal'i, şehitleri, Afyonkarahisar'ın şehitliklerinde koyun koyuna yatan tüm yiğitleri burada tazim ediyorum. Biraz önce Kütahya'daydık. Kütahyalı kardeşlerimizle bir araya geldik. Bundan tam 1 asır önce tüm imkansızlıklara rağmen verilen o destansı mücadeleyi yeniden birlikte hatırladık.

Cuma günü de başka bir destanı, Malazgirt Zaferi'ydi. Önce Ahlat'taydık. Ardından Malazgirt meydanında 10 binlerler birlikte cuma namazını kıldık. Hep beraber, omuz omuza saf tuttuk. Milli Bekamıza ve değerlerimize yönelik çirkefçe saldırıların artığı dönemde Malazgirt'ten çok önemli mesajlar verdik. Yarın da 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlayacağız.

2023'ün bizler için bugün burada olduğu gibi bir zafer yılı olacağına yeniden inanıyorum. Şahit ol ya Rab! Bize yıllarca unutturulmaya çalışan, ihmal edilen, tarihleri kendilerince yazmak isteyenler tarafından yok sayılan zaferlerimize sahip çıkıyoruz. Şehitlerimizi şükranla anarken aynı zamanda canları pahasına bizlere bıraktıkları emanetlere karşı mesuliyetleri hatırlıyoruz.

Birileri rahatsız olsa da şanlı tarihimizin daha büyük katılımlarla yad edeceğiz. Ne Türkiye'yi eski kötü günlerine gönderme çabaları, ne milli iradenin egemenliğini kabul edemeyen vesayetçilerin oyunlarına, terör örgütlerinin kanlı saldırıları hiçbiri bizi yolumuzdan alıkoyamayacak. Burada tek millet diyor muyuz? Biz yola AK Parti olarak buradan yola çıktık.

Tek parti faşizmiyle yanıp tutuşanlar gelecekte de hedeflerine ulaşamayacaklar. Ecdadımızın bu topraklarda bıraktığı izleri takip ederek Türkiye'yi adaletle, erdemle, kardeşlikle büyütmeye devam edeceğiz. Sevgili gençler, lütfen şehitliklere gidin, bu milletin bağımsızlığını nasıl kazandığını öğrenin.