Başkan Erdoğan'dan Afyonkarahisar'da 2023 vurgusu: Zafer yılı olacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda düzenlenen Büyük Taarruz’un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Burada kendisini bekleyen 50 bin kişiye seslenen Erdoğan, 2023 yılının zafer yılı olacağı vurgusunu yaparak, "Şahit ol Ya Rab!" dedi. Erdoğan, imam hatiplileri hedef alanlara ilişkin, "Milletimizin mukaddes değerlerine hakaret edenler hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak." diye konuştu. Muhalefetin tüm mesaisini ülkenin kuyusunu kazmaya harcadığını belirten Başkan Erdoğan, "Umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat senaryolara bağladılar. Yıllarca aşağıladıkları insanlarımızı tehditlerle sindirmek istiyorlar. Uyanık olacağız, bunlara fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda düzenlenen Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"BAY KEMAL BAK SANA SELAM VAR"
Kütahya'da yaptığımız bugünkü toplu açılış töreninde 50 bini aşkın kardeşimizle beraberdik. Bugün baktım ki Afyon'da da durum başka. Bay Kemal bak Afyon'dan, Kütahya'dan sana selamlar var. Salgın sebebiyle 3,5 yıldır sizinle beraber olamadık. Büyük zaferin arifesinde zaferin şehrindeyiz.
"2023 ZAFER YILI OLACAK"
Şehitler diyarı Afyonkarahisar'da vatanımız, bayrağımız ve ezanımız için can veren tüm kahramanlara Allah'tan niyaz ediyorum. Bu özel günde, Kocatepe'den taarruz emrini veren Başkumandan Mustafa Kemal'i, şehitleri, Afyonkarahisar'ın şehitliklerinde koyun koyuna yatan tüm yiğitleri burada tazim ediyorum. Biraz önce Kütahya'daydık. Kütahyalı kardeşlerimizle bir araya geldik. Bundan tam 1 asır önce tüm imkansızlıklara rağmen verilen o destansı mücadeleyi yeniden birlikte hatırladık.
Cuma günü de başka bir destanı, Malazgirt Zaferi'ydi. Önce Ahlat'taydık. Ardından Malazgirt meydanında 10 binlerler birlikte cuma namazını kıldık. Hep beraber, omuz omuza saf tuttuk. Milli Bekamıza ve değerlerimize yönelik çirkefçe saldırıların artığı dönemde Malazgirt'ten çok önemli mesajlar verdik. Yarın da 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlayacağız.
2023'ün bizler için bugün burada olduğu gibi bir zafer yılı olacağına yeniden inanıyorum. Şahit ol ya Rab! Bize yıllarca unutturulmaya çalışan, ihmal edilen, tarihleri kendilerince yazmak isteyenler tarafından yok sayılan zaferlerimize sahip çıkıyoruz. Şehitlerimizi şükranla anarken aynı zamanda canları pahasına bizlere bıraktıkları emanetlere karşı mesuliyetleri hatırlıyoruz.
Birileri rahatsız olsa da şanlı tarihimizin daha büyük katılımlarla yad edeceğiz. Ne Türkiye'yi eski kötü günlerine gönderme çabaları, ne milli iradenin egemenliğini kabul edemeyen vesayetçilerin oyunlarına, terör örgütlerinin kanlı saldırıları hiçbiri bizi yolumuzdan alıkoyamayacak. Burada tek millet diyor muyuz? Biz yola AK Parti olarak buradan yola çıktık.
Tek parti faşizmiyle yanıp tutuşanlar gelecekte de hedeflerine ulaşamayacaklar. Ecdadımızın bu topraklarda bıraktığı izleri takip ederek Türkiye'yi adaletle, erdemle, kardeşlikle büyütmeye devam edeceğiz. Sevgili gençler, lütfen şehitliklere gidin, bu milletin bağımsızlığını nasıl kazandığını öğrenin.
MİLLETİN DEĞERLERİNE HAKARET EDENLER HESAP VERECEK
Milletimizin mukaddes değerlerine hakaret edenler hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak.
"BAY KEMAL LAFLA OLMUYOR"
Türkiye'yi kötü günlerine döndürme çabasında olanlar bizi yolumuzdan çeviremez. Bay Kemal lafla olmuyor. Türkiye'yi bölgenin parlayan yıldızı haline getirdik. Ülkemize her alanda tarihi yatırımlar yaptık, çağ atlattık.
"TÜRKİYE, DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞEHİTLİĞİDİR"
Buraların bir an önce alınması ve düşmanın yok edilmesi henüz 24 yaşındaki Yüzbaşı Agah'a verilir. 26. Ağustos öğlenden sonra bütün çarpışmalar 27 Ağustos öğlen vaktine kadar sürer. Yüzbaşı Agah onlara ağır kayıplar verdirerek, onları batı istikametine kaçmalarını sağlar. 50 Mehmetçik ve takviye kuvvetle düşman bu vadi içinde tamamen yok edilir.
Kütahya'dan Çanakkale'ye kadar şehitliklerimizde buna benzer yiğitlik destanlarıyla doludur. Türkiye dünyanın en büyük şehitliğidir. Bu topraklar onun için şüheda yurdudur diyoruz. Biz de şehitlerimizden aldığımız ilhamla, kutlu yürüyüşümüzü Afyon'dan başlattık. Partimizin temellerini buradan attık ve yolumuzu çizdik. Türkiye Cumhuriyeti'ni yükseltmek, güçlendirmek için canla başla çalışıyoruz.
"85 MİLYONUN TAMAMINA HİZMET GÖTÜRÜYORUZ"
Tescilli 600 konağın, 400'ünün restorasyonunu tamamladık. Afyonkarahisar sınırları içerisindeki demiryollarını yeniledik. Ankara-Afyonkarahisar-İzmir yüksek tren hattının çalışmaları sürüyor. Afyonlu çiftçilerimize toplam 3 milyar tutarında tarımsal destek verdik. Bu sene tarım ürünlerinde çok yüksek alım fiyatları açıklayarak, çiftçilerimizin yüzünü bir kez daha güldürdük. Tüm dünyanın içinde sürüklendiği bu fırtınadan, ülkemizi daha güçlü şekilde çıkaracağız. Muhalefet tüm mesaisini birbirilerinin kuyusunu kazmaya, yalan siyasetine harcarken, biz 85 milyonun tamamına hizmet götürüyoruz. Toplanıp dağılmaktan başka yaptıkları var mı? Bugün aynı zamanda Afyonkarahisar ve ilçelerinde toplam 4 milyar 67 liralık hizmete alıyoruz. Toplamda 228 eseri şehrimize kazandırıyoruz.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PROVOKASYON UYARISI
Sizlerden 2023'e giden kritik süreçte birliğimize, kardeşliğimize daha fazla sahip çıkmanızı bekliyorum. Son günlerde milletimizin en büyük gücü olan, kardeşliğine yönelik provokasyonların çok ciddi boyutlara ulaştığını görüyoruz. 2023 yaklaştıkça, sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar sinsi emellerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Uyanık olacak ve hiçbirimiz buna fırsat vermeyeceğiz. Millet olarak aynı delikten asla ısırılmayacağız. Muhabbetimizi daha güçlendirerek bu oyunları boşa çıkarmak hepimizin boynunun borcudur.
Umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat senaryolara bağladılar. Yıllarca aşağıladıkları insanlarımızı tehditlerle sindirmek istiyorlar. Uyanık olacağız, bunlara fırsat vermeyeceğiz.
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