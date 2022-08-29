Büyük Taarruz’un 100’üncü yılında şanlı zafer buluşması! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kütahya’da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos 1922-2022 Büyük Zafer'in 100. Yılı Etkinlikleri Kütahya Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

30 Ağustos 1922-2022 Büyük Zafer'in 100. Yılı Etkinlikleri Kütahya Toplu Açılış Töreni Başkan Erdoğan'ın katılımıyla düzenleniyor. Başkan Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN KÜTAHYA'DAKİ AÇIKLAMALARI | VİDEO

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Aziz milletim, sevgili Kütahyalılar sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu ne büyük coşku. Kütahya bugün kendine yakışanı farklı bir şekilde, bu Büyük Taarruz'un yıl dönümünde yerine getiriyor.

Dumlupınar zaferimizin 100'üncü yılı vesilesiyle Kütahya'ya gelerek hem sizlerle hasret gidermek, hem zafer sevincimizi paylaşmak, hem de tamamlanan eserlerin açılışını yapmak istedik. İnşallah birazdan bu eserlerin bazılarının açılışını canlı bağlantı yoluyla gerçekleştireceğiz.

Geçtiğimiz Perşembe günü Ahlat'ta Cuma günü de Sayın Bahçeli ile birlikte Malazgirt'teydik.