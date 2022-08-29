Büyük Taarruz'un 100'üncü yılında şanlı zafer buluşması! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kütahya'da önemli açıklamalar
Türkiye, Büyük Taarruz'un 100. yıldönümünü tüm yurtta düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Başkan Erdoğan Büyük Zaferi'n 100. yılı nedeniyle Kütahya'daki toplu açılış törenine katıldı. Başkan Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu. Dev projolerin açılışı için kurdeleyi kesen Başkan Erdoğan, enflasyon hakkında da yılbaşını işaret etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos 1922-2022 Büyük Zafer'in 100. Yılı Etkinlikleri Kütahya Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.
30 Ağustos 1922-2022 Büyük Zafer'in 100. Yılı Etkinlikleri Kütahya Toplu Açılış Töreni Başkan Erdoğan'ın katılımıyla düzenleniyor. Başkan Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu.
İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN KÜTAHYA'DAKİ AÇIKLAMALARI | VİDEO
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Aziz milletim, sevgili Kütahyalılar sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu ne büyük coşku. Kütahya bugün kendine yakışanı farklı bir şekilde, bu Büyük Taarruz'un yıl dönümünde yerine getiriyor.
Dumlupınar zaferimizin 100'üncü yılı vesilesiyle Kütahya'ya gelerek hem sizlerle hasret gidermek, hem zafer sevincimizi paylaşmak, hem de tamamlanan eserlerin açılışını yapmak istedik. İnşallah birazdan bu eserlerin bazılarının açılışını canlı bağlantı yoluyla gerçekleştireceğiz.
Geçtiğimiz Perşembe günü Ahlat'ta Cuma günü de Sayın Bahçeli ile birlikte Malazgirt'teydik.
Sultan Alparslan Bizans'ın gururlu hükümdarı Diyojen'in sayıca üstün ordusunu yenerek Anadolu'nun kapılarını milletimize Malazgirt'te açmıştır. Milli Mücadele ile asırlardır tükenmeyen bir kin ve hırsla bizi bu topraklardan atmak isteyenlere Anadolu'nun ebedi vatanımız olduğunu bir kez daha ilan ettik. Selçuklu ve Osmanlı'nın mirasını devralan cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda ter ve kanla döşenmiştir.
Birinci Dünya Savaşı'nda dört bir yanda yedi düvele karşı savaşan, pek çok yerde zaferler kazanan Osmanlı, İstanbul'un işgali ve Sevr dayatmasıyla adeta dermansız bırakılmıştı. Vatan topraklarını dört bir yandan işgale başlayan düşman, Adana, Antep, Maraş direnişleriyle pabucun pahalı olduğunu görünce, sinsi amaçlarının taşeronluğunu Yunan'a bırakmıştır.
İstiklal mücadelesini Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde Anadolu'ya taşıyan milletimiz varını yoğunu ortaya koyarak hazırladığı ordusuyla, Kocatepe ve Dumlupınar'da yeni bir destanın girizgahını yapmıştır.
Samsun ile başlayıp Ankara'da TBMM'nin açılışıyla dünyaya resmen ilan edilen bu sürecin her aşaması küllerinden yeniden doğan bir milletin uyanışının sembolüdür. Oldukça zor ve zahmetli bir sürecin ardından ordumuz yine bir Cuma günü 25 Ağustos'ta nihai zafer için son hazırlıklarını tamamlamıştır.
Kocatepe'den başlayıp Dumlupınar'a uzayan büyük taarruz sonrası bu millet, o imanlı yürekleriyle imansızları İzmir'den denize döktü. Mücadelenin sadece silahla, parayla değil, imanl, kararlıkla azimle kazanıldığını herkes gördü.
Hükümete geldiğimizde 2 asırdır alt yapısı ihmal edilmiş, siyasi ve askeri gücü sürekli törpülenmiş bir Türkiye devraldık. Biz hedeflere doğru yürüyüşümüze asla ara vermedik.
ENFLASYON MESAJI
Terörle mücadele Türkiye'nin sorunlarında ilk sıradaydı. Bütün terör inlerini bunların kafalarına geçirdik. Bundan sonra da geçirmeye devam edeceğiz. Attığımız her adımda dışarıdan ve içeriden engellemelerle karşılaştık. Hamd olsun hepsinin üstesinden geldik. Milletimize kazandırdığımız eserlerin yanında, küresel gelişmelerde de Türkiye'yi dünyanın en stratejik ülkelerinin arasına getirdik.
Türkiye, yıllar önce tercihini istihdam ve üretimden yana yaparak ekonomik modelini değiştirdiği için küresel fırtınadan en az kayıpla çıkacaktır.
Tarım kredi kooperatifleriyle vatandaşımıza ürünleri daha ucuz satmaya başladık. Buna artarak devam edeceğiz. Market sayısını süratle 2000-3000'e çıkaracağız.
Yılbaşından sonra aldığımız tedbirlerin, uyguladığımız politikaların vatandaşlarımızın günlük hayatlarındaki olumlu yansımalarını daha iyi göreceğiz.
İçinde bulunduğumuz asrı, Türkiye yüzyılı haline getirmekte kararlıyız.
BİRLİĞİMİZ DAİM OLSUN
Öte yandan Başkan Erdoğan önceki akşam AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Ümraniye Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Kahramanları Anma ve Zafer Gecesi" programına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın telefonundan bağlandı. 2 bin 500 şehit yakını ve gaziye hitap eden Erdoğan "Değerli kardeşlerim, Siz hep tek bayrak dediniz, tek millet dediniz, tek vatan dediniz, tek devlet dediniz ve bu yoldan ayrılmadınız. Rabbim yar, yardımcımız olsun. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. 2023 için de bu yolda inanıyorum ki sabit olarak yola devam edelim" dedi.
LAZER ŞOV GÖĞÜS KABARTTI
BÜYÜK Taarruz, önceki akşam Afyonkarahisar ve Kütahya'da coşkuyla kutlandı. Zafer Havalimanı'nın katkılarıyla Afyonkarahisar, Kütahya ve Zafer Havalimanı'nda zaferin 100. yılına özel olarak kurulan 'Zaferin Yüzü, Senin Yüzün' fotoğraf alanları ve ışık-lazer gösterileriyle katılımcılara görsel bir şölen sunuldu. Kütahya ve Afyonkarahisar halkı kutlamalara yoğun ilgi gösterdi. Gökyüzünde beliren ay yıldızlı Türkiye haritası halk tarafından dakikalarca alkışlandı.
OKÇULAR SAHAYA İNDİ
Kütahya'daki kutlamalarda, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF), Zafer Kupası Türkiye Şampiyonası başladı. Ayrıca, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ve Kütahya Belediyesi'nin işbirliğinde düzenlenen "Büyük Zafer'in 100. Yılı'nda Halk Oyunları Kulüpler Arası Büyükler Kategorisi Türkiye Finali, Yeni Kapalı Spor Salonu'nda başladı. 2 kategoride yapılan Türkiye şampiyonasında, ilk gün yarışmaları düzenlemesiz dalda Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi şampiyon oldu.
İZMİR'E 400 KM'LİK YÜRÜYÜŞ
26 AĞUSTOS 1922'de başlayan Büyük Taarruz'un neticesinde, İzmir 9 Eylül'de Yunan işgalinden kurtarıldı. 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Afyon Kocatepe'den İzmir'e Zafer ve Anma Yürüyüşü devam ediyor. Kafile 8 kilometrelik yürüyüş sonunda Dereçine'den Yeşilçiftlik'e ulaştı. Yeşilçiftlik'teki kamp alanındaki konaklamanın ardından kafile bugün Çakırözü-Kocatepe arasındaki 14 kilometrelik mesafeyi kat etti.
5'İNCİ SÜVARİ KOLORDUSU'NUN ROTASINDA MOTOSİKLET SÜRDÜLER
BÜYÜK Taarruz'un 100. yıl dönümünde "Süvarinin izinden" etkinliği için Afyonkarahisar'a gelen 250 motosikletli, Kocatepe'den hareket etti. Gruptan Yavuz Kuru, "Büyük Taarruz'da 5. Süvari Kolordusu'nun izlediği yolu demir atlarımızla takip etmek için yola çıktık. Bu anlamda Kocatepe önemli bir nokta. İlk sürüşümüzü Tokuşlar köyünde tamamladık. İkinci günde süvari şehitliklerini ziyaret edip Dumlupınar'da turumuzu bitireceğiz" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor 2022? Üniversite ek tercihler başladı mı, hangi tarihte başlıyor?
- 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri: En güzel 30 Ağustos Atatürk ve Türk bayrağı görselleri!
- İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 Okullara güvenlik görevlisi alımları ne zaman?
- %20 indirim geliyor! İkinci el araba fiyatları için tarih verdi! Araba fiyatları ne zaman düşecek? 30 bin liraya yakın...
- Gülşen son dakika tahliye mi oldu? Gülşen serbest mi bırakıldı, neden tahliye oldu? Ev hapsi...
- Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Ağustos ayı TEFE-TÜFE oranları ne zaman açıklanacak, ne kadar oldu?
- Evden çalışarak emekli olmak mümkün! SGK resmen açıkladı! 29 katı üzerinden ödenecek! Aylık 1.547 TL ödeyerek...
- Kargolar yarın açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos kargolar saat kaça kadar açık? Aras, Yurtiçi, MNG, PTT Kargo çalışma saatleri...
- 30 Ağustos'ta bankalar, kargolar, noterler açık mı, kapalı mı? Yarın bankalar, kargolar ve noterler kaça kadar açık?
- Bugün toplu ulaşım ücretsiz mi, bedava mı? 29-30 Ağustos'ta İETT, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi? Zafer Bayramı...
- ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ALES/2 sınav sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- Emekli promosyon başvuruları ne zaman bitiyor? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Halkbank, İş Bankası, Vakıfbank...