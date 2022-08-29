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Hakkari'de nokta operasyon: Bir terörist öldürüldü

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Giriş Tarihi: 29.08.2022 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022
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Hakkari’de nokta operasyon: Bir terörist öldürüldü

Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında istihbarata dayalı nokta operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de Eren Abluka-29 Operasyonu kapsamında bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

"İSTİHBARATA DAYALI NOKTA OPERASYON"

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eren Abluka-29 Operasyonu kapsamında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Hakkari Merkez ilçesi İğdeli Mahallesi kırsalında, Jandarma-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde jandarma özel harekat (JÖH) ve jandarma komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, bölgede operasyonlara devam edildiği belirtildi.

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