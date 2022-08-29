’İYİ’ tiyatro kötü senaryo! ’Geçinemiyorum’ diyen genç İYİ Parti teşkilatından çıktı

"EVDEN ÇIKAMIYORUM, AĞLIYORUM"

İsminin Ensar Kaşçıoğlu olduğu öğrenilen genç, "Cebimde 10 lira var. Evden dışarı çıkmıyorum ki bir su almayayım diye. Bir su 4 lira, bir şey yiyelim desek her şey 15-20 liradan başlıyor. Bir kalem 20, bir defter 30 liradan başlıyor. Kara kara düşünüyorum, evde ağlıyorum. Ben kantinde ne yiyeceğim, ben aç mı kalacağım diyorum. Bu devlet bizi niye düşünmüyor? Devlet bize neden bir şey sunmuyor? Biz nasıl iyi bir eğitim alırız? Biz bu devletin genci değil miyiz? Suriyeli mi olmam lazım?, Afgan mi olmam lazım eğitim desteği almam için. Bir kalem 30 lira olur mu ya. Marketlerde artık kalemi taksitle veriyorlar. " diye konuşmuştu.