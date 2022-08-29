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'İYİ' tiyatro kötü senaryo! 'Geçinemiyorum' diyen genç İYİ Parti teşkilatından çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.08.2022
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’İYİ’ tiyatro kötü senaryo! ’Geçinemiyorum’ diyen genç İYİ Parti teşkilatından çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Silivri ziyareti sırasında 'karşılaştığı' Ensar Kaşçıoğlu isimli genç, geçinemediğini öne sürerek, "Evden çıkamıyorum, ağlıyorum" demişti. Akşener'e dert yanan gencin İYİ Parti Kartal İlçe Başkanlığı'nda görevli olduğu, Ekrem İmamoğlu dahil pek çok siyasetçi ile sahada çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Hemen her hafta gerçekleştirdiği parti grup toplantılarında, kürsüye çıkardığı kişilerin İYİ Parti ile iltisaklı olduğu ortaya çıkan Meral Akşener'in yeni bir tiyatrosu daha deşifre oldu.

Geride kalan günlerde İstanbul'un Silivri ilçesinde çeşitli temaslarda bulunan Akşener, sokakta bir gençle 'karşılaşmıştı'. Kameralar önünde İYİ Parti liderine dert yanan genç, evden dışarıya çıkamadığını öne sürmüştü.

"EVDEN ÇIKAMIYORUM, AĞLIYORUM"

İsminin Ensar Kaşçıoğlu olduğu öğrenilen genç, "Cebimde 10 lira var. Evden dışarı çıkmıyorum ki bir su almayayım diye. Bir su 4 lira, bir şey yiyelim desek her şey 15-20 liradan başlıyor. Bir kalem 20, bir defter 30 liradan başlıyor. Kara kara düşünüyorum, evde ağlıyorum. Ben kantinde ne yiyeceğim, ben aç mı kalacağım diyorum. Bu devlet bizi niye düşünmüyor? Devlet bize neden bir şey sunmuyor? Biz nasıl iyi bir eğitim alırız? Biz bu devletin genci değil miyiz? Suriyeli mi olmam lazım?, Afgan mi olmam lazım eğitim desteği almam için. Bir kalem 30 lira olur mu ya. Marketlerde artık kalemi taksitle veriyorlar. " diye konuşmuştu.

İYİ PARTİ TEŞKİLATINDA GÖREV YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Geçinemediğinden dert yanan Kaşçıoğlu'nun İYİ Parti Kartal İlçe Başkanlığı'nda görevli olduğu ortaya çıktı.

Kaşçıoğlu'nun sosyal medya hesabından Akşener'in yanı sıra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ile de pek çok fotoğrafının olduğu belirlendi.

İşte Kaşçıoğlu'nun sosyal medya hesabındaki o fotoğraflar...

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