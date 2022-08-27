27 Ağustos 2022, Cumartesi
Başkan Erdoğan vatandaşlarla pastanede buluştu! Çocuklarla yakından ilgilendi... İşte o samimi kareler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Kısıklı'daki konutundan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beylerbeyi'nde bir pastaneyi ziyaret etti. Pastanede vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklarla yakından ilgilendi. Erdoğan daha sonra vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Giriş Tarihi: 27.08.2022 22:39 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022 22:39
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