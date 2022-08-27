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Haberler Galeri Başkan Erdoğan vatandaşlarla pastanede buluştu! Çocuklarla yakından ilgilendi... İşte o samimi kareler

Başkan Erdoğan vatandaşlarla pastanede buluştu! Çocuklarla yakından ilgilendi... İşte o samimi kareler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Kısıklı'daki konutundan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beylerbeyi'nde bir pastaneyi ziyaret etti. Pastanede vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklarla yakından ilgilendi. Erdoğan daha sonra vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Giriş Tarihi: 27.08.2022 22:39 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022 22:39
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Başkan Erdoğan vatandaşlarla pastanede buluştu! Çocuklarla yakından ilgilendi... İşte o samimi kareler
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başkan Erdoğan vatandaşlarla pastanede buluştu! Çocuklarla yakından ilgilendi... İşte o samimi kareler
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Başkan Erdoğan vatandaşlarla pastanede buluştu! Çocuklarla yakından ilgilendi... İşte o samimi kareler
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Başkan Erdoğan vatandaşlarla pastanede buluştu! Çocuklarla yakından ilgilendi... İşte o samimi kareler
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  • 6
Başkan Erdoğan vatandaşlarla pastanede buluştu! Çocuklarla yakından ilgilendi... İşte o samimi kareler