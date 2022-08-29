Başkan Erdoğan'dan Afyonkarahisar'da 2023 vurgusu: Zafer yılı olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda düzenlenen Büyük Taarruz’un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Burada kendisini bekleyen 50 bin kişiye seslenen Erdoğan, 2023 yılının zafer yılı olacağı vurgusunu yaparak, "Şahit ol Ya Rab!" dedi. Erdoğan, imam hatiplileri hedef alanlara ilişkin, "Milletimizin mukaddes değerlerine hakaret edenler hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak." diye konuştu. Muhalefetin tüm mesaisini ülkenin kuyusunu kazmaya harcadığını belirten Başkan Erdoğan, "Umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat senaryolara bağladılar. Yıllarca aşağıladıkları insanlarımızı tehditlerle sindirmek istiyorlar. Uyanık olacağız, bunlara fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.