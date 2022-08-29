Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı! Yeni bir milat olacak
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını kutlayacağımız 2023, inşallah büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını müjdelediğimiz yeni bir milat olacaktır" ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos'un, esaret ve hürriyet arasında tercihe zorlandığında Türk milletinin neleri başarabileceğinin, nelerden vazgeçebileceğinin en açık ispatı olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını kutlayacağımız 2023, inşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını müjdelediğimiz yeni bir milat olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Başkan Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Büyük Zafer'in 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Erdoğan, milletin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerin ve dünyanın dört bir yanında hayatlarını idame ettiren tüm vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik etti.
Bayram sevincini paylaşan tüm dostlara, ülke ve millet adına teşekkür eden Erdoğan, tarihi şanlı zaferlerle dolu milletin, her türlü yokluk ve imkansızlığa rağmen yürüttüğü kurtuluş mücadelesini, 30 Ağustos 1922'de kesin ve tartışmasız bir zaferle neticelendirdiğini belirtti.
Erdoğan, mesajına şöyle devam etti:
"Büyük Zafer'le birlikte bugün üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ebedi ve ezeli vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir.
30 Ağustos, esaret ve hürriyet arasında bir tercihe zorlandığında Türk milletinin neleri başarabileceğinin, nelerden vazgeçebileceğinin en açık ispatı olmuştur. Milletimiz, düşman boyunduruğu altında bir gün bile kalmaktansa, ölümü öldüren bir cesaretle şehadete yürümüş, istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır.
Son olarak 15 Temmuz gecesi yaşananlar, Büyük Taarruz'a ilham veren sarsılmaz iradenin kalplerde halen canlı olduğunu tekrar göstermiştir. Türkiye, mazisinden aldığı güçle, aydınlık ve müreffeh geleceğini inşa etme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir."
"TÜRKİYE YENİ DÜNYA SİSTEMİNDE HAK ETTİĞİ YERİ ALMAKTADIR"
Tüm insanlığı derinden sarsan koronavirüs salgınını başarıyla yöneten Türkiye'nin, küresel ekonomik krizi de fırsata çeviren adımlar attığını vurgulayan Erdoğan, artan üretim kapasitesi, her ay rekorlar kıran ihracatı, savunma sanayisinde hayata geçirdiği projeleri ve bölgesel sorunların çözümünde üstlendiği sorumluluklarla Türkiye'nin, yeni dünya sisteminde hak ettiği yeri aldığını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını kutlayacağımız 2023, inşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını müjdelediğimiz yeni bir milat olacaktır." ifadesini kullandı.
Cumhuriyetin banisi, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'i ve silah arkadaşlarını minnetle yad eden Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet diledi, gazileri şükranla andı.
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