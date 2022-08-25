Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan esnafa Akşener'den yanıt: Kesin CHP'lisin
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da esnafı ziyaret etti. Burada bir vatandaş, İYİ Parti'nin ittifak ortağı CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarına tepki gösterdi. CHP liderinin aday olması durumunda oy bile kullanmayacağını vurgulayarak, "O olursa biraz zor bu iş. Olacak gibi gözükmüyor. Siz de biliyorsunuzdur." dedi. Akşener esnaf için "Kesin CHP'li" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sultangazi, Arnavutköy ve Silivri'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
AKŞENER'E ADAY SORULDU: "BEN DE MERAK EDİYORUM DERMİŞİM"
Ziyarette, ittifaktan umutlu olduğunu söyleyen bir esnaf, cumhurbaşkanı adayını merak ettiklerini belirtti. Akşener ise, "Ben de merak ediyorum dermişim" yanıtını verdi.
ESNAF, KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA KARŞI ÇIKTI: O OLURSA OY KULLANMAM
Silivri'de esnaf ziyaretlerini sürdüren Akşener'e girdiği dükkanda bir esnaf, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, "O olursa biraz zor bu iş. Olacak gibi gözükmüyor. Siz de biliyorsunuzdur. İlle de Kılıçdaroğlu olursa gidip oy bile kullanmam açık açık. Bugüne kadar bu iktidarı kim ayakta tuttu biliyorsunuz yani. CHP'nin muhalefeti sıfır" dedi.
AKŞENER'DEN ESNAFA: "KESİN CHP'LİSİN"
Esnafa böyle yapmaması gerektiğini söyleyen Akşener, "Kesin CHP'li. CHP'liler böyle yapıyor seçmen olarak" ifadelerini kullandı.
ESNAFTAN SOĞUK DUŞ: İYİ PARTİLİYİM, KILIÇDAROĞLU ADAY OLURSA VERMEM
CHP'li olmadığını söyleyen esnaf, "Eskiden MHP'liydim. Bebelikten yetiştik. İki seçimdir size veriyorum. Bu seçimde yine size vereceğim. Ortak aday o çıkarsa hiç gitmem" şeklinde konuştu.
"ADAY OLMA KONUSUNDA PROBLEM YOK" DEMİŞTİ
Akşener 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili, "O masadan oy birliğiyle bir aday çıkar" demiş, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için ise "Aday olma konusunda bir problem yok" ifadelerini kullanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe Austria Wien canlı maç izle! FB - A Wien maçı canlı izle kesintisiz şifresiz izleme LİNKİ! EXXEN SPOR üyelik...
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Mazot ve gübre desteği yattı mı?
- Noter sistemi çöktü mü, ne zaman düzelecek? 25 Ağustos Noter sistemi arıza ne zaman düzelir?
- YKS ek tercih tarihleri ne zaman başlıyor? YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı mı?
- Çifte müjde geldi! EYT ve sözleşmeliye kadro da çözüm netleşti! Dosyada neler var? 16 madde tek tek sıralandı...
- MEB son dakika açıkladı: İŞKUR TYP personel alımı ne zaman yapılacak? MEB TYP 60 bin personel alımı başvuruları başladı mı?
- DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercih sonuç tarihi açıklandı mı? DGS taban puan tablosu...
- Ağustos ayı enflasyon oranı ne kadar 2022? TÜİK TEFE TÜFE Ağustos ayı beklentisi açıklandı mı? Kira zam oranı...
- İbrahim Tatlıses'e ne oldu, kaza mı geçirdi? İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? İşte son açıklamalar...
- EYT kapsamayana emeklilikte yeni yaş kriteri! 1999, 2002, 2008 sonrasında işe girene erken emeklilik! 46-49-50-51 yaşında...
- Akaryakıt fiyatları son dakika: Benzin, motorin, mazota zam var mı, gelecek mi? 25 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir
- İlkokullar ne zaman açılacak? 2022-2023 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? MEB yeni yıl takvimi...