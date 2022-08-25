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Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan esnafa Akşener'den yanıt: Kesin CHP'lisin

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Giriş Tarihi: 25.08.2022 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022
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Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkan esnafa Akşener’den yanıt: Kesin CHP’lisin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da esnafı ziyaret etti. Burada bir vatandaş, İYİ Parti'nin ittifak ortağı CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarına tepki gösterdi. CHP liderinin aday olması durumunda oy bile kullanmayacağını vurgulayarak, "O olursa biraz zor bu iş. Olacak gibi gözükmüyor. Siz de biliyorsunuzdur." dedi. Akşener esnaf için "Kesin CHP'li" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sultangazi, Arnavutköy ve Silivri'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

AKŞENER'E ADAY SORULDU: "BEN DE MERAK EDİYORUM DERMİŞİM"

Ziyarette, ittifaktan umutlu olduğunu söyleyen bir esnaf, cumhurbaşkanı adayını merak ettiklerini belirtti. Akşener ise, "Ben de merak ediyorum dermişim" yanıtını verdi.

ESNAF, KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA KARŞI ÇIKTI: O OLURSA OY KULLANMAM

Silivri'de esnaf ziyaretlerini sürdüren Akşener'e girdiği dükkanda bir esnaf, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, "O olursa biraz zor bu iş. Olacak gibi gözükmüyor. Siz de biliyorsunuzdur. İlle de Kılıçdaroğlu olursa gidip oy bile kullanmam açık açık. Bugüne kadar bu iktidarı kim ayakta tuttu biliyorsunuz yani. CHP'nin muhalefeti sıfır" dedi.

AKŞENER'DEN ESNAFA: "KESİN CHP'LİSİN"

Esnafa böyle yapmaması gerektiğini söyleyen Akşener, "Kesin CHP'li. CHP'liler böyle yapıyor seçmen olarak" ifadelerini kullandı.

ESNAFTAN SOĞUK DUŞ: İYİ PARTİLİYİM, KILIÇDAROĞLU ADAY OLURSA VERMEM

CHP'li olmadığını söyleyen esnaf, "Eskiden MHP'liydim. Bebelikten yetiştik. İki seçimdir size veriyorum. Bu seçimde yine size vereceğim. Ortak aday o çıkarsa hiç gitmem" şeklinde konuştu.

"ADAY OLMA KONUSUNDA PROBLEM YOK" DEMİŞTİ

Akşener 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili, "O masadan oy birliğiyle bir aday çıkar" demiş, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için ise "Aday olma konusunda bir problem yok" ifadelerini kullanmıştı.

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