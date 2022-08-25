Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkan esnafa Akşener’den yanıt: Kesin CHP’lisin

ESNAF, KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA KARŞI ÇIKTI: O OLURSA OY KULLANMAM

Silivri'de esnaf ziyaretlerini sürdüren Akşener'e girdiği dükkanda bir esnaf, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, "O olursa biraz zor bu iş. Olacak gibi gözükmüyor. Siz de biliyorsunuzdur. İlle de Kılıçdaroğlu olursa gidip oy bile kullanmam açık açık. Bugüne kadar bu iktidarı kim ayakta tuttu biliyorsunuz yani. CHP'nin muhalefeti sıfır" dedi.