Kılıçdaroğlu'nun tehdit dili hortladı: Şimdi de hakim ve savcıları hedef aldı! Bakan Bozdağ'dan yanıt gecikmedi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, imam hatiplilere hakaret edip, halkı kin ve düşmanlığa teşvik suçlamasıyla tutuklanan şarkıcı Gülşen üzerinden hakim ve savcıları hedef gösterdi. CHP liderinin skandal açıklamasına, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yanıt verdi. Bakan Bozdağ, "Hakimleri ve savcılara tehdidi,hakareti ve onları hedef göstermeyi alışkanlık hâline getiren Kılıçdaroğlu’nu bir kez daha kınıyorum. Bilinmeli ki kimse, hakim ve savcılara, emir ve talimat veremez; tavsiye ve telkinde bulunamaz; onları hedef gösteremez." ifadelerini kullandı.
Şarkıcı Gülşen, bir konserinde imam hatiplilerle ilgili sarf ettiği 'sapık' sözleri nedeniyle çıkarıldığı hakimlikçe, 'halkı kin ve düşmanlığa teşvik' suçundan tutuklandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gelişme sonrası Gülşen'e destek olarak hakim ve savcıları hedef gösterdi.
BAKAN BOZDAĞ'DAN YANIT GECİKMEDİ: "BİLDİK CHP"
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kılıçdaroğlu'na Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
Bakan Bozdağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İHL'lere ve İmam Hatip Liselilere iftira atana;kin, nefret ve ayrımcılık içeren sözleri sarf edene karşı; İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatiplilere sahip çıkan CHP'nin Genel Başkanı dahil tek bir CHP'li yetkilinin açıklamasını duyduk mu? Yok.Buna şaşırdık mı? Asla. Bildik CHP işte.
"KİMSE HAKİM VE SAVCILARA EMİR VEREMEZ"
Hakimleri ve savcılara tehdidi,hakareti ve onları hedef göstermeyi alışkanlık hâline getiren Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha kınıyorum. Bilinmeli ki kimse, hakim ve savcılara,emir ve talimat veremez;tavsiye ve telkinde bulunamaz;onları hedef gösteremez.
"KÖTÜ SÖZ SAHİBİNİ TAVSİF EDER"
Hakim ve savcılarımız hakkında söylediği çirkin sözler,hakim ve savcıların değil söyleyenin karekterini ve ahlak seviyesini gösterir. Bizim ahlakımız,bu çirkin sözleri sarfedene karşı aynen iadeye dahi izin vermez. Ama biliriz ki kötü söz, sadece ve sadece sahibini tavsif eder."
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