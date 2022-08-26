Kılıçdaroğlu’nun tehdit dili hortladı: Şimdi de hakim ve savcıları hedef aldı! Bakan Bozdağ’dan yanıt gecikmedi

BAKAN BOZDAĞ'DAN YANIT GECİKMEDİ: "BİLDİK CHP"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kılıçdaroğlu'na Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Bakan Bozdağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İHL'lere ve İmam Hatip Liselilere iftira atana;kin, nefret ve ayrımcılık içeren sözleri sarf edene karşı; İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatiplilere sahip çıkan CHP'nin Genel Başkanı dahil tek bir CHP'li yetkilinin açıklamasını duyduk mu? Yok.Buna şaşırdık mı? Asla. Bildik CHP işte.

"KİMSE HAKİM VE SAVCILARA EMİR VEREMEZ"

Hakimleri ve savcılara tehdidi,hakareti ve onları hedef göstermeyi alışkanlık hâline getiren Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha kınıyorum. Bilinmeli ki kimse, hakim ve savcılara,emir ve talimat veremez;tavsiye ve telkinde bulunamaz;onları hedef gösteremez.