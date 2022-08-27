Dışişleri Bakanlığından ’Libya’ açıklaması: Büyük bir endişeyle takip ediyoruz

"BARIŞÇIL ÇÖZÜME ODAKLANIN"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şiddetin artması, Libya halkının kalıcı barış ve istikrara kavuşma azmini ve başta seçimlerin düzenlenmesi olmak üzere siyasi sürecin ilerletilmesi vizyonunu da riske atmaktadır. Bu bakımdan, tarafların silahları susturmalarını ve bir an önce sorunlarını barışçıl yollarla çözüme kavuşturmaya odaklanmalarını bekliyoruz."

Türkiye'nin, Libya'nın kalıcı istikrar, refah ve güvenliği için Libya halkının da arzu ve beklentileri çerçevesinde, adil, hür ve ülke sathında seçimlerin bir an önce yapılmasını elzem gördüğü ifade edilen açıklamada, "Bu bağlamda, BM kolaylaştırıcılığında hukuki altyapı çalışmalarının süratle tamamlanması gerekmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Bu hedefler doğrultusunda Türkiye'nin bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da Libyalı kardeşlerinin yanında durduğunun altı çizilen açıklamada, kalıcı barış ve istikrarın tesisi için her türlü desteğin sağlanmasına devam edileceği vurgulandı.