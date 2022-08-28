CHP Şırnak İl Başkanı Cangir Bilin eşini darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındı! Genç kadın dehşet anlarını anlattı

"Telefon hoparlördeydi. Babama düğünde takılan mihr altınlarının kimin hakkı olduğunu sordum. Babam da telefonda mihr altınlarının benim hakkım olduğunu söyledi. Ben de eşim Cangir'e 'Bak işte, gördün mü' dedim. Daha babamla yaptığımız telefon görüşmesi kapanmamıştı. Babam o esnada yaşanan tartışmalarımızı da duymuştur, diye düşünüyorum. Cangir de sinirlenerek benim üzerime saldırdı ve 'Sen kimsin ki baban kim olsun? Ben senin babanın lafına göre mi hareket edeceğim? Ben aldım o altınları, altınların hepsi de benim' dedi. Sonra sinirlenerek üzerime saldırdı. Beni yere yatırdı ve boğazımı sıktı. Bana 'Seni boğarım, öldürürüm' dedi."

"Beni boğmaya devam ettiği esnada ben de kendisini ittim ve üzerimden attım, odadan çıktım. Eşimin de evden kaçmasına engel olmak için evin kapısını kilitledim ve yatak odasına geçtim. Yatak odasının kapısını kilitledim. Cangir de kapıyı kırıp içeri girmeye çalışıyordu. Ben de korktuğum için daha önceden yerini bildiğim eşimin üzerine ruhsatlı olan kalaşnikof diye bildiğim silahı bulunduğu yer olan elbise dolabı ile duvar arasındaki bölgeden aldım."