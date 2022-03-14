CHP Derince İlçe Başkanlığındaki taciz skandalında şoke eden detaylar! Tacizi dile getirince linç etmeye çalıştılar









"BENİ SUSTURDULAR"

9 Ocak'taki İl Danışma Kurulu Toplantısında söz istedim vermediler. Israr edince İl Başkanı Harun Yıldızlı, 'Süre yetmedi. Otur yerine, bir şikâyetin varsa kendi ilçen Gebze'de konuşsaydın' diye kızdı. Ben de sinirlendim ve 'karşı mahallede olan pislik tamam da, kendi mahallemizi neden süpürmüyorsunuz. Mobbing, taciz bizde olunca neden susuyorsunuz. Adı taciz ile anılan ilçe başkanı hakkında ne yaptınız? Hala bu göreve devam edecek mi' dedim. Bunun üzerine Koçak ayağa kalkıp 'terbiyesiz, ahlaksız kadın' diyerek üzerime gelmeye çalıştı.