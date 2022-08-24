Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de Valileri tehdit etti! İçişlerinden yanıt gecikmedi: İmamoğlu ile karıştırdın galiba

KAYMAKAMLIKTAN İPTAL GEREKÇESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Burhaniye Kaymakamlığı'nca konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede, "Milyon Yapım Organizasyon Firması tarafından 17-21 Ağustos 2022 tarihlerinde Burhaniye Ali Çetinkaya Mahallesi Orjan Sahil Sitesi'ne yakın bölgede düzenlenmesi planlanan kamplı Zeytinli Rock Festivali'ne ilişkin başvurusu, daha önceki yıllarda düzenlenen Zeytinli Rock festivallerinde yaşanan çeşitli olumsuzluklar ile vatandaşlar tarafından yapılan şikayet ve yakınmalardan dolayı Burhaniye Kaymakamlığı tarafından uygun görülmeyerek 05 Ağustos'ta gerek telefonla gerekse yüz yüze defalarca izin verilmeyeceği iletildiği halde süreci ısrarla devam ettiren ilgili firmaya yazılı olarak bildirilmiştir" denildi.

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Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Valileri tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, memurları ve bürokratları da tehdit etmiş, tüm tepkileri üzerine toplamıştı.