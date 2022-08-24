Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de Valileri tehdit etti! İçişlerinden yanıt gecikmedi: İmamoğlu ile karıştırdın galiba
Geçmişte öğretmenler, devlet memurları gibi meslek gruplarını tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de valileri hedef aldı. Kılıçdaroğlu "Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin!" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Kılıçdaroğlu'na "SSK (eski) Genel Müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş, Çok korkmuşlar(!) Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez. Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez. Valileri İMAMOĞLU ile karıştırdın galiba" yanıtını verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala başvurduğu tehdit diline ara vermeden devam ediyor. Daha önce memurları ve bürokratları seviyesiz bir şekilde hedef alan Kılıçdaroğlu şimdi de vites yükselterek Valileri tehdit etti.
"VALİLERİ UYARIYORUM..." DİYEREK HAKARET ETTİ
İptal edilen Zeytinli Rock Festivali'ni üzerinden ropaganda yapan CHP Genel Başkanı, "Valileri uyarıyorum; öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boynumuzu eğeceğiz mi zannediyorsunuz? Yok öyle yağma" şeklinde konuştu.
Kılıçdaroğlu, "Konser yasaklamaya devam ederseniz, milyonları karşınızda bulacaksınız. Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin!" şeklinde konuştu.
TEHDİTLERİN DEVLETE SÖKMEZ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Valileri tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösterdi.
Soylu, SSK (eski) Genel Müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş, Çok korkmuşlar(!) Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez. Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez" ifadelerini kullandı.
"İMAMOĞLU İLE KARIŞTIRDIN GALİBA"
Bakan Soylu, "Valileri İMAMOĞLU ile karıştırdın galiba" dedi.
KAYMAKAMLIKTAN İPTAL GEREKÇESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Burhaniye Kaymakamlığı'nca konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede, "Milyon Yapım Organizasyon Firması tarafından 17-21 Ağustos 2022 tarihlerinde Burhaniye Ali Çetinkaya Mahallesi Orjan Sahil Sitesi'ne yakın bölgede düzenlenmesi planlanan kamplı Zeytinli Rock Festivali'ne ilişkin başvurusu, daha önceki yıllarda düzenlenen Zeytinli Rock festivallerinde yaşanan çeşitli olumsuzluklar ile vatandaşlar tarafından yapılan şikayet ve yakınmalardan dolayı Burhaniye Kaymakamlığı tarafından uygun görülmeyerek 05 Ağustos'ta gerek telefonla gerekse yüz yüze defalarca izin verilmeyeceği iletildiği halde süreci ısrarla devam ettiren ilgili firmaya yazılı olarak bildirilmiştir" denildi.
ÖĞRETMEN, ESNAF, ÇİFTÇİ, SANATÇI... ŞİMDİ DE VALİLER
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Valileri tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, memurları ve bürokratları da tehdit etmiş, tüm tepkileri üzerine toplamıştı.
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