28 Ağustos 2022, Pazar
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Son dakika: Talimatı PKK'dan almış! Orman yakma hazırlığındaki terörist Antalya'da yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.08.2022
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Son dakika: Talimatı PKK’dan almış! Orman yakma hazırlığındaki terörist Antalya’da yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’nın talimatıyla orman yakma hazırlığında olan kişi emniyet ekiplerince Antalya’da yakalandı." ifadelerine yer verildi.

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