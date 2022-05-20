CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu milyonlarca vatandaşı tehdit etti! Sırada müteahhitler var | Meslek gruplarına savaş açtı

KILIÇDAROĞLU HEDEF TAHTASINA KİMLERİ KOYDU?

Tehditler savuran Kılıçdaroğlu, "Emekliler eğer hala gidip AK Parti'ye oy veriyorlarsa bence Recep Bey doğrusunu yapıyor, fazla para vermiş size" dedi.

Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu bu kez sanatçıları hedef aldı. CHP lideri, "Sanatçı denen vatandaş, onun yanında senin ne işin var? Toplanmışlar bir grup güruh..." sözleri tepki çekmişti.

HAKİMLERİ DE ES GEÇMEDİ

Toplumun her kanadına savaş açan Kılıçdaroğlu, yargıyı da suçladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adli tatilin başlayacağı günden bir gün önce kararlarını verdiler.o tatil sizlere haram olsun" şeklinde konuştu.

İptal kararlarına da tepki gösteren CHP lideri, "Oturuyorlar, iptal kararı veriyorlar YSK içindeki çete mensubu 7 sözde hakim" ifadelerine yer verdi.