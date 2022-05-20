CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu milyonlarca vatandaşı tehdit etti! Sırada müteahhitler var | Meslek gruplarına savaş açtı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milyonlarca vatandaşın çalıştığı meslekleri tek tek tehdit etti. Ağır sözlerine devam eden Kılıçdaroğlu, şimdi de Atatürk Havalimanı'nda çalışan mühendisleri hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nun "özellikle ilgi göstereceğim" sözleri dikkat çekti. İşte CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bitmek bilmeyen tehditleri.
Öğretmenler, doktorlar, hakimler, savcılar ve esnaf. Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturduğundan itibaren hemen hemen toplumun her kesimini hedef aldı.
KILIÇDAROĞLU HEDEF TAHTASINA KİMLERİ KOYDU?
Tehditler savuran Kılıçdaroğlu, "Emekliler eğer hala gidip AK Parti'ye oy veriyorlarsa bence Recep Bey doğrusunu yapıyor, fazla para vermiş size" dedi.
Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu bu kez sanatçıları hedef aldı. CHP lideri, "Sanatçı denen vatandaş, onun yanında senin ne işin var? Toplanmışlar bir grup güruh..." sözleri tepki çekmişti.
HAKİMLERİ DE ES GEÇMEDİ
Toplumun her kanadına savaş açan Kılıçdaroğlu, yargıyı da suçladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adli tatilin başlayacağı günden bir gün önce kararlarını verdiler.o tatil sizlere haram olsun" şeklinde konuştu.
İptal kararlarına da tepki gösteren CHP lideri, "Oturuyorlar, iptal kararı veriyorlar YSK içindeki çete mensubu 7 sözde hakim" ifadelerine yer verdi.
Sözde özgürlükçü Kılıçdaroğlu, aynı fikirde olmadığı öğitimcilere püskürdü. İşte o sözler;
"Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem."
ÇİFTÇİ, ÜRETİCİ, ESNAF...
Onlar da hedef tahtasına kondu. Medya kuruluşlarına da çok ağır ve sert sözlerle yüklendi. Mahkemeden her istemediği karar çıktığında, tehditler savurdu. Devletin bürokratları da hedef alındı. Üstelik süre verdi, mafyatik bir ağızla.
Ve yatırımcılar...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu defalarca projeleri hedef aldı. Projeler üzerinden yatırımcıları, bankaları tehdit etti. Kılıçdaroğlu yaptığı son açıklamada ise Atatürk Havalimanı'nda yapılacak olan Millet Bahçesi üzerinden teditler savurdu.
CHP lideri Kılıçdaroğlu görev alacak müteahttilere ağır hakaretler ve tehditler savurdu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli Temmuz maaşı 6 kalemde hesaplandı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? TEFE-TÜFE 6 aylık beklenti anketine göre...
- Açık cezaevi izinlerinde kritik hafta! Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri uzatılacak mı?
- POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 28. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?
- Buse Naz Çakıroğlu kimdir, nereli? Buse Naz Çakıroğlu kaç yaşında, başarıları nelerdir? İşte hayatı...
- Ayda 1,427 TL kira öder gibi ev sahibi olun! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 10 yıl vadeli ödeme imkanı! 0.89 0.99 konut kredisi kuruşu kuruşuna hesaplandı
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 20 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Büyük ödülü kazanan isim...
- EDHO hayranları sevinçten çılgına dönecek! Ben Bu Cihana Sığmam fırtınası geliyor! Sevindiren açıklama geldi...
- Polis tayinleri açıklandı mı? EGM 2022 polis tayin ve atama sonuçları belli oldu mu? SON DAKİKA HABERLER
- Maymun çiçeği virüsü öldürür mü, tedavisi var mı? Maymun çiçeği hastalığı bulaşıcı mı, nasıl bulaşır?
- YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 YKS TYT üniversite sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
- ASHB 4175 personel alımı tercih takvimi: 2022 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?
- Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Antalya GS maçı hangi kanalda yayınlanacak?