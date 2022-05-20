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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu milyonlarca vatandaşı tehdit etti! Sırada müteahhitler var | Meslek gruplarına savaş açtı

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Giriş Tarihi: 20.05.2022 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu milyonlarca vatandaşı tehdit etti! Sırada müteahhitler var | Meslek gruplarına savaş açtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milyonlarca vatandaşın çalıştığı meslekleri tek tek tehdit etti. Ağır sözlerine devam eden Kılıçdaroğlu, şimdi de Atatürk Havalimanı'nda çalışan mühendisleri hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nun "özellikle ilgi göstereceğim" sözleri dikkat çekti. İşte CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bitmek bilmeyen tehditleri.

Öğretmenler, doktorlar, hakimler, savcılar ve esnaf. Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturduğundan itibaren hemen hemen toplumun her kesimini hedef aldı.

KILIÇDAROĞLU HEDEF TAHTASINA KİMLERİ KOYDU?

Tehditler savuran Kılıçdaroğlu, "Emekliler eğer hala gidip AK Parti'ye oy veriyorlarsa bence Recep Bey doğrusunu yapıyor, fazla para vermiş size" dedi.

Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu bu kez sanatçıları hedef aldı. CHP lideri, "Sanatçı denen vatandaş, onun yanında senin ne işin var? Toplanmışlar bir grup güruh..." sözleri tepki çekmişti.

HAKİMLERİ DE ES GEÇMEDİ

Toplumun her kanadına savaş açan Kılıçdaroğlu, yargıyı da suçladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adli tatilin başlayacağı günden bir gün önce kararlarını verdiler.o tatil sizlere haram olsun" şeklinde konuştu.

İptal kararlarına da tepki gösteren CHP lideri, "Oturuyorlar, iptal kararı veriyorlar YSK içindeki çete mensubu 7 sözde hakim" ifadelerine yer verdi.

Sözde özgürlükçü Kılıçdaroğlu, aynı fikirde olmadığı öğitimcilere püskürdü. İşte o sözler;

"Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem."

ÇİFTÇİ, ÜRETİCİ, ESNAF...

Onlar da hedef tahtasına kondu. Medya kuruluşlarına da çok ağır ve sert sözlerle yüklendi. Mahkemeden her istemediği karar çıktığında, tehditler savurdu. Devletin bürokratları da hedef alındı. Üstelik süre verdi, mafyatik bir ağızla.

Ve yatırımcılar...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu defalarca projeleri hedef aldı. Projeler üzerinden yatırımcıları, bankaları tehdit etti. Kılıçdaroğlu yaptığı son açıklamada ise Atatürk Havalimanı'nda yapılacak olan Millet Bahçesi üzerinden teditler savurdu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu görev alacak müteahttilere ağır hakaretler ve tehditler savurdu.

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