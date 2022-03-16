CHP’deki taciz skandalları devam ediyor! Son olayda tacizciye sahip çıktılar, faturayı ortaya çıkarana kestiler
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak ile ilgili taciz iddialarını İl Danışma Kurul Toplantısında gündeme taşıyan ve geçen günlerde konuya ilişkin basına açıklama yapan Cevahir Akyıldız, parti tarafından disipline gönderildi.
CHP'nin adı sık sık taciz skandallarıyla anılmaya devam ediyor. Parti içerisinde tacize göz yumma, üzerini örtme gibi akıllara durgunluk getiren tutumlar sergileniyor.
SUÇU ORTAYA ÇIKARDIĞI İÇİN DİSİPLİNDE!
Kocaeli Kongre Merkezinde 9 Ocak tarihinde yapılan CHP il danışma kurulunda söz alarak taciz iddialarını gündeme getiren Cevahir Akyıldız 'ın parti tarafından disipline verildiği öğrenildi. Akyıldız hakkında"İl danışma kurulunda diğer parti üyelerine yönelik suç isnadında bulunmak", "disiplin suçlarıyla ilgili danışma kurullarına söz alınamaz ve görüş bildiremez maddesine aykırı davranmak" ve "il danışma kurulu toplantı düzenini bozmak" gibi suçlamalar bulunuyor.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Evli ve 2 çocuk babası CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak hakkında son günlerde ortaya atılan taciz iddiaları ile ilgili toplantıda söz almak isteyen ancak söz verilmemesi üzerine ilçe başkanının adını vermeden "Tacizci ilçe başkanını hala görevden almadınız. Bu adam görevden alınmayacak mı?" sözlerini sarf etmiş ve olay sonrası Koçak'ın disipline verilmesi için dilekçe vermişti. Ayrıca Koçak Akyıldız hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
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