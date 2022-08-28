Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki! Her şey değişir CHP değişmez
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir programdaki "Çevre, Şehircilik Bakanlığını kapatacağız. Sadece Çevre Bakanlığı olacak" sözlerine tepki gösterdi. Bakan Kurum sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Her şey değişir, CHP değişmez. İktidara gelirlerse milyonları ev sahibi yapmış, afetlerde milletin umudu olmuş Bakanlığımızı kapatacaklarmış." ifadelerine yer verdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "iktidara gelmeleri halinde Bakanlığı kapatacaklarına" ilişkin sözlerine, "Biz sizin köhnemiş zihniyetinize rağmen, yıllardır yok saydığınız bu aziz millet için yüz binlerce yuva kurmaya, Türkiye'yi yeşille donatmaya aşkla devam edeceğiz." diye yanıt verdi.
Bakan Kurum, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Bakanlığın CHP'nin yönettiği belediyelerde engeller çıkardığını öne sürmesi ve "Çevre, Şehircilik Bakanlığını kapatacağız. Sadece Çevre Bakanlığı olacak" sözlerine ilişkin, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Açıklamasında "Her şey değişir, CHP değişmez" ifadesini kullanan Kurum, şunları kaydetti:
"İktidara gelirlerse milyonları ev sahibi yapmış, afetlerde milletin umudu olmuş Bakanlığımızı kapatacaklarmış. Bunu, tarihe musluk, ibrik ve heykellerle geçecek olan sözde çevreci CHP'den duyduğumuza şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Milletin hayrına tek bir işin olmayacak, kalkıp bir de engelleniyoruz tezviratı yapacaksın. Şunu unutmayın. Biz sizin köhnemiş zihniyetinize rağmen, yıllardır yok saydığınız bu aziz millet için yüz binlerce yuva kurmaya, Türkiye'yi yeşille donatmaya aşkla devam edeceğiz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Safer ayı nedir, bela ayı mıdır? Safer ayının önemi nedir? İşte Safer ayı ile ilgili bilgiler
- Safer ayında okunacak dualar: Safer ayında hangi dualar, sureler okunur? Safer ayında yapılacak ibadetler nelerdir?
- Belçika Grand Prix CANLI İZLE: F1 canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Formula 1 Belçika yarışı hangi kanalda yayınlanacak?
- Türkçede hangi iki kelimenin birlikte yer aldığı bir atasözü yoktur?
- 2015'te ABD merkezli bir kariyer şirketinin 270.000'den fazla iş ilanını baz alarak yaptığı bir araştırmaya göre en çok iş başvurusu ve işe alım yapılan gün hangisidir?
- Sidney Senfoni Orkestrası, Sidney Opera Binası'nın konser salonunda performans sergilerken enstrümanların akortlarının bozulmadığından emin olunabilmesi için salondaki sıcaklığın kaç santigrat derecede tutulması gerekir?
- Hangi ülkede kendine ait posta adresi olan gövdesi dünyanın birçok yerinden sevgili arayanların mektup gönderdiği bir posta kutusu olarak kullanılan 500 yıldan yaşlı bir meşe ağacı vardır?
- Hangi ülkenin 1943-1946 arasındaki kralı, 2001-2005 arasında o ülkenin başbakanı olmuştur?
- 2020'de 112 Acil Çağrı Merkezlerine gelen 88 milyon 341 bin 131 çağrının kaçı asılsız çıkmıştır?
- Bursluluk sınavına kaç gün kaldı? Bursluluk İOKBS sınav ilkokul, ortaokul, lise sınav parası ne kadar? İşte taban puanları...
- 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 29-30 Ağustos'ta metro, metrobüs, İETT, marmaray bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir...
- 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 29-30 Ağustos tatil olacak mı, açıklama geldi mi? Pazartesi, salı...