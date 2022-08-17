17 Ağustos 2022, Çarşamba
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Son dakika: Başkan Erdoğan Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar el-Mişri ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.08.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar el-Mişri ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar el-Mişri'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

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