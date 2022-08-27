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Emine Erdoğan'dan Tokat'a 'yerli üretim' tebriği

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.08.2022
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Emine Erdoğan’dan Tokat’a ’yerli üretim’ tebriği

Tokat Gastronomi Festivali’ni ziyaret eden Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Tokat'ta vakit, bereket hasadı vakti. Yemek, giyim kültüründen nice değerimizin dün gibi yaşatıldığı ilimizde yerli üretime verilen önem ise takdire şayan." mesajını paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tokat Gastronomi Festivali'ne katıldı.

DEĞERLERİMİZ HALEN YAŞATILIYOR

Programın ardından Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Emine Erdoğan, şunları söyledi:

"Tarihi, kültürü ve yöresel lezzetleriyle sembol şehirlerimizden Tokat'ta vakit, bereket hasadı vakti. Gastronomi Festivali vesilesiyle ziyaret ettik. Yemek, giyim kültüründen nice değerimizin dün gibi yaşatıldığı ilimizde yerli üretime verilen önem ise takdire şayan."

EŞSİZ BİR POTANSİYEL VAR

"Anadolu mirasımızdan yazmacılık gibi pek çoğuna ev sahipliği yapan Tokat, gastronomi alanında da eşsiz bir potansiyel. Festivalde emeği geçenlere teşekkür ediyor, devamını diliyorum."

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