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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Lafi ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.06.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Lafi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, "Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." denildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi ile görüştük. Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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