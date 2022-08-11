BM Destek Misyonu'ndan flaş Libya açıklaması
Birleşmiş Milletler (BM), Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde bulunan BM misyonunu hedef alan saldırının 3. yılında Libyalılara desteğinin devam edeceğini duyurdu.
Zeninga, "Kalplerimiz bu menfur saldırıda en büyük fedakarlığı yapan meslektaşlarımızın aileleriyle birlikte." ifadelerini kullandı.
BM yetkilisi, "saldırıdan kurtulan ve BM bayrağı altında görevlerini yerine getirmeye devam eden meslektaşlarının cesaret ve kararlılığından" övgüyle söz etti.
Zeninga "BM ailesinin Libya halkına hizmet etmeye ve ülkeyi barış, istikrar ve refah yolunda desteklemeye tamamen bağlı kalacağını" kaydetti.
NE OLMUŞTU?
Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde bomba yüklü bir araçla 10 Ağustos 2019'da düzenlenen saldırıda 3 BM çalışanı ölmüş, yine 3'ü BM çalışanı çok sayıda sivil yaralanmıştı.
Bombalı saldırının Libya'daki BM Libya Destek Misyonu konvoyunu hedef aldığı belirtilmişti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 7 Temmuz 2022'de, Libya'daki BM misyonunun görev süresinin 3 ay daha uzatılmasına karar verildiğini açıklamıştı.
Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Libya makamlarının 2011'deki çatışmalar nedeniyle ülkedeki siyasi geçiş sürecini destekleme talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi tarafından 16 Eylül 2011'de kurulan özel siyasi misyon olarak biliniyor.
Danışmanlığını Stephanie Williams'ın yürüttüğü UNSMIL, 98 yerel personel, 210 uluslararası personel ve 6 BM gönüllüsüyle "siyasi geçiş süreci, insan hakları, düzensiz göç, kalkınma ve iletişim" gibi konularda çalışmalar yürütüyor.
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