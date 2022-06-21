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Son dakika! Libya tezkeresi TBMM'den geçti

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Giriş Tarihi: 21.06.2022 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
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Son dakika! Libya tezkeresi TBMM’den geçti

Son dakika haberleri.... Libya tezkeresi TBMM'den geçti. Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 2 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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