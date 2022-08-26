26 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ümit Özdağ'dan cuma namazında şov: Kameralar kendisine çevrilince imamı hedef aldı

Ümit Özdağ'dan cuma namazında şov: Kameralar kendisine çevrilince imamı hedef aldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.08.2022 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022
ABONE OL
Ümit Özdağ’dan cuma namazında şov: Kameralar kendisine çevrilince imamı hedef aldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün cemaatinde yer aldığı cuma namazında, Atatürk'ün ismini anmadığı gerekçesiyle imama tepki gösterdi. Tam da kameralar kendisine çevrildiği sırada şova girişen Özdağ, "Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız?, Atatürk'ün ruhuna fatiha" diyerek, cemaatin şaşkın bakışları arasında bir anda dua etmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve dönemin bakanlarının imzasını taşıyan 5 Mart 1926 tarihli kararnameyi işaret ederek, "Hutbelerde isim anılmamasını merhumun kendisi istemiş. Daha sonraki süreçte de hiç hutbelerde yazılmamış." demişti.

Türkiye'deki sığınmacılar üzerinden sık sık algı operasyonlarına girişen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu kez de Mustafa Kemal Atatürk üzerinden bir provokasyona imza attı.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN CUMA NAMAZINDA ŞOV: "ATATÜRK'ÜN RUHUNA FATİHA"

Katıldığı cuma namazında, tam da kameraların kendisine çevrildiği sırada imama tepki gösteren Özdağ, "Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız?" dedi.

Cemaatin şaşkın bakışları arasında şovuna devam eden Ümit Özdağ, "Atatürk'ün ruhuna fatiha" diyerek arasında bir anda dua etmeye başladı.

ÜMİT ÖZDAĞ'IN CUMA NAMAZINDAKİ 'ATATÜRK' ŞOVUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

DİYANET İŞLERİ ERBAŞ'A SKANDAL SÖZLER

Gelişme sonrasında Diyanet'i, Afyonkarahisar Müftülüğü önünde protesto etmek isteyen Özdağ'a polis ekipleri izin vermedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı "ateist ve deist yetiştirmekle" itham eden Özdağ, "Allah, Atatürk'ün ruhunu şad etsin." dedi.

ATATÜRK, İSMİNİN HUTBELERDE OKUNMAMASINI KENDİSİ İSTEMİŞ

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Atatürk'ün ve dönemin bakanlarının imzasını taşıyan 5 Mart 1926 tarihli kararnameyi işaret ederek, "Hutbelerde isim anılmamasını merhumun kendisi istemiş. Daha sonraki süreçte de hiç hutbelerde yazılmamış." demişti.

Erbaş açıklamasında şunları söylemişti:

"Gönderdiğim belge dolayısıyla hutbelerde isim anılmamasını merhumun kendisi istememiş. Daha sonraki süreçte de hiç hutbelerde yazılmamış. Ben 50 senedir Cuma'ya gidiyorum, pek hatırlamıyorum. Gazi hazretleri, hutbenin namazın bir parçası olduğunu bildiğinden dolayı böyle bir karar aldırmış olabilir. Cumhuriyet tarihi boyunca bu karara hep uyulmuş. Darbe dönemlerinde belki darbecilerin hazırlayıp gönderdiği bir iki hutbede olabilir, bilmemeleri sebebiyle. Bu Atatürk'ün kararına uygun hareket etmemek anlamına gelir. Biz her vesileyle anıp, duamızı yapıyoruz."

Atatürk'ün söz konusu kararnamesinde, "Bundan sonra hutbelerde isim zikredilmeksizin 'millet ve cumhuriyetin saadet ve selametine dua edilmesini" istiyor.

Yavaş Özdağ ve Buğra Kavuncu’nun gizli ilişkisi! YAVAŞ ÖZDAĞ VE BUĞRA KAVUNCU'NUN GİZLİ İLİŞKİSİ!
Ümit Özdağ’a sert tepki: Yatacak yerin yok ÜMİT ÖZDAĞ'A SERT TEPKİ: YATACAK YERİN YOK
Özdağ’ın ’TSK’ iddiasına Vali Gül’den yalanlama ÖZDAĞ'IN 'TSK' İDDİASINA VALİ GÜL'DEN YALANLAMA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA