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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Büyük Taarruz mesajı! Milli mücadelemizin tüm kahramanlarını şükranla yad ediyorum

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Giriş Tarihi: 26.08.2022 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Büyük Taarruz mesajı! Milli mücadelemizin tüm kahramanlarını şükranla yad ediyorum

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin ayağa kalkışının, bağımsızlık ve hürriyet aşkının sembollerinden biri olan Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere milli mücadelemizin tüm kahramanlarını şükranla yad ediyorum." açıklamasında bulundu.

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