Ümit Özdağ’ın Suriyeli provokasyonu elinde patladı! Gaziantep Valisi gerçekleri açıkladı! İçişleri’nden sert tepki: Yatacak yerin yok

Çeşitli suçlardan 15 kaydı bulunan Büyükziyanak'ın olayın Suriyelilerle hiçbir alakası olmadığını, ailesinden çekindiği için o şekilde ifade ettiğini, daha önceden tanıdığı şahsa 200 TL borcu olduğunu, yolda karşılaştıklarını, borcu yüzünden darp edildiğini söyledi. Büyükziyanak herhangi şekilde gasp edilmediğini, telefonunu arbede esnasında düşündüğünü ifade etti. Olayı gören güvenlik kameralarını da inceleyen polis şüpheliler Muhammed İkbal Gülbahar (26) ve Özcan Yıldırım'ı (27) kısa sürede gözaltına aldı.