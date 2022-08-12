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Ümit Özdağ'ın 'TSK Suriyelilere müdahalede bulundu' iddiasına Vali Gül'den yalanlama: Herhangi bir müdahale yok

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Giriş Tarihi: 12.08.2022 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022
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Ümit Özdağ’ın ’TSK Suriyelilere müdahalede bulundu’ iddiasına Vali Gül’den yalanlama: Herhangi bir müdahale yok

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cerablus görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Suriyelilere müdahalede bulunduğunu öne sürdü. Özdağ'ın açıklamalarını yalanlayan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Cerablusta 200 kişini katıldığı protesto gösterilerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin herhangi bir müdahalesi olmamıştır. Suriye Milli Ordusu karargahına yaklaşıldığı için kendi unsurları tarafından havaya ateş edilerek gösteri sonlandırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki sığınmacılar üzerinden sık sık algı operasyonuna girişen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu kez de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Cerablus kentinde yerel halka müdahalede bulunduğunu öne sürdü.

ÖZDAĞ'DAN YENİ ALGI OPERASYONU

Twitter hesabından paylaşım yapan Özdağ, "Cerablus'ta AK Parti'nin Şam İle görüşmesini protesto eden Suriyelilere karşı TSK müdahalede bulunmaya başlamış. Başımıza bela olacaklarını söylemiştik. Türkiye'nin kiminle görüşeceğine karar verebileceklerine inanıyorlar. Hepsini yollayacağız." ifadelerini kullandı.

VALİ GÜL: TSK'NIN HERHANGİ BİR MÜDAHALESİ YOK

Özdağ'ın algı çalışmasını Gaziantep Valisi Davut Gül çürüttü. İddia edildiği gibi TSK'nın Suriyelilere herhangi bir müdahalede bulunmadığını söyleyen Vali Gül, "Cerablusta 200 kişini katıldığı protesto gösterilerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin herhangi bir müdahalesi olmamıştır. Suriye Milli Ordusu karargahına yaklaşıldığı için kendi unsurları tarafından havaya ateş edilerek gösteri sonlandırılmıştır." dedi.

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