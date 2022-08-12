Ümit Özdağ’ın ’TSK Suriyelilere müdahalede bulundu’ iddiasına Vali Gül’den yalanlama: Herhangi bir müdahale yok

VALİ GÜL: TSK'NIN HERHANGİ BİR MÜDAHALESİ YOK

Özdağ'ın algı çalışmasını Gaziantep Valisi Davut Gül çürüttü. İddia edildiği gibi TSK'nın Suriyelilere herhangi bir müdahalede bulunmadığını söyleyen Vali Gül, "Cerablusta 200 kişini katıldığı protesto gösterilerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin herhangi bir müdahalesi olmamıştır. Suriye Milli Ordusu karargahına yaklaşıldığı için kendi unsurları tarafından havaya ateş edilerek gösteri sonlandırılmıştır." dedi.