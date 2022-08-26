Son dakika: Malazgirt’te büyük zafer coşkusu! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Parkı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Programı'na katıldı.

MALAZGİRT'TE BÜYÜK ZAFER COŞKUSU / VİDEO

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

ECDADIMIZIN İZİNDE AYNEN YÜRÜYECEĞİZ

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde Anadolu'yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Bizans ve Selçuklu Ordusu, Malazgirt'te karşı karşıya geldiğinde İslam dünyasının dört bir yanında Sultan Alparslan'ın zaferi için dualar ediliyordu.

Sultan Alparslan bu duanın ardından tıpkı bugünkü gibi bir cuma günü atının kuyruğunu bizzat bağlayıp ordusunu hücuma hazırlamıştır. Bugün burada cuma namazımızı kılacağız. Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz. Sultan Alparslan'ın namazgahında hep birlikte eda edeceğiz.