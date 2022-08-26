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İşte Sultan Alparslan’ın Malazgirt’teki duası! Anadolu’nun fethi böyle başladı
Büyük Selçuklu İmparatoru Sultan Alparsan komutasında Büyük Selçuklu ordusunun Bizans İmparatoru Romanos Diogenes'in ordusunu hezimete uğrattığı ve Türklerin Anadolu'ya girişinin kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Sabah Gazetesi yazarı Prof. Dr. Erhan Afyoncu Sultan Alparslan'ın Malazgirt'teki duası adlı bir yazı kaleme aldı. İşte Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun o yazısı...
Giriş Tarihi: 26.08.2022 11:55Güncelleme Tarihi: 26.08.2022 11:55