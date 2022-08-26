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Son dakika: Emine Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünü kutladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.08.2022
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Son dakika: Emine Erdoğan Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl dönümünü kutladı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, "Zaferin kutlu komutanı Sultan Alparslan'ı ve şanlı ordusunu rahmetle yad ediyor, miras bıraktıkları barış, birlik ve beraberlik ruhunun ilelebet yaşamasını diliyorum." dedi.

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