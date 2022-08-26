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Son dakika: FETÖ üyeliğinden aranan 21 şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.08.2022
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Son dakika: FETÖ üyeliğinden aranan 21 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 21 şüpheli 25 adreste yapılan operasyonla yakalandı.

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