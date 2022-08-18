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Atatürk maskeli FETÖ'cü troll Ahmet Tepe'nin tüm bağlantıları deşifre oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.08.2022 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022
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Atatürk maskeli FETÖ’cü troll Ahmet Tepe’nin tüm bağlantıları deşifre oldu

Twitter üzerinden Türkiye'ye karşı kara propaganda faaliyeti yürüten "@uyanhadi_" kullanıcı adlı hesabın gerçek kimliği tespit edildi. Emniyet bilişim şubenin yürüttüğü çalışma sonucunda, kendisini Atatürkçü gibi göstermeye çalışan hesabı kullanan kişinin, 44 yaşındaki firari FETÖ imamı Ahmet Tepe olduğu belirlendi.

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