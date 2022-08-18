18 Ağustos 2022, Perşembe
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Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ üyesi Çanakkale'de sahte kimlikle yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.08.2022
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Yunanistan’a kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ üyesi Çanakkale’de sahte kimlikle yakalandı

Çanakkale'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, FETÖ üyeliği suçlamasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli, sahte kimlikle Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalandı.

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