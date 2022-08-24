Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler Balıkesir'de yakalandı
Balıkesir'e bağlı Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışan 5 FETÖ'cü ile 4 organizatör gözaltına alındı. Kaçan ve organizatör olduğu düşünülen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmalarında, 5 FETÖ/PDY şüphelisinin Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçacağı bilgisine ulaşıldı.
YUNANİSTAN'A KAÇMAYA ÇALIŞAN 4 KİŞİ YAKALANDI
Polis ve Ayvalık Kuzey Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekiplerinin 20 Ağustos'ta yaptığı operasyonda fiber tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 kişi yakalandı. Şüphelilerden H.T., M.K., G.Ç., Ü.K., Ü.G.D., FETÖ/PDY üyeliği şüphesiyle gözaltına alındı.
Şüphelilerden B.İ.U.'nun organizatör olduğu belirlendi. Diğer şüpheli G.D.'nin yanındaki yaşı küçük olan çocuğu M.D. ise ailesine teslim edildi.
2 ZANLIYI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Polis tarafından yapılan çalışmalarda, ayrıca FETÖ üyelerinin yurt dışına kaçmasını organize eden 5 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden Y.Y.Y., B.K. ve M.T. Ayvalık'taki operasyonlarda yakalandı. Organizatör şüphelisi R.K. ve C.Y.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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