Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ’cüler Balıkesir’de yakalandı

YUNANİSTAN'A KAÇMAYA ÇALIŞAN 4 KİŞİ YAKALANDI

Polis ve Ayvalık Kuzey Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekiplerinin 20 Ağustos'ta yaptığı operasyonda fiber tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 kişi yakalandı. Şüphelilerden H.T., M.K., G.Ç., Ü.K., Ü.G.D., FETÖ/PDY üyeliği şüphesiyle gözaltına alındı.

Şüphelilerden B.İ.U.'nun organizatör olduğu belirlendi. Diğer şüpheli G.D.'nin yanındaki yaşı küçük olan çocuğu M.D. ise ailesine teslim edildi.

2 ZANLIYI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



Polis tarafından yapılan çalışmalarda, ayrıca FETÖ üyelerinin yurt dışına kaçmasını organize eden 5 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden Y.Y.Y., B.K. ve M.T. Ayvalık'taki operasyonlarda yakalandı. Organizatör şüphelisi R.K. ve C.Y.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.