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Erzincan'da FETÖ operasyonu: Sözde polis okulları ve Türkmenistan'da üst düzey mahrem imamı tutuklandı

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 18.08.2022
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Erzincan’da FETÖ operasyonu: Sözde polis okulları ve Türkmenistan’da üst düzey mahrem imamı tutuklandı

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ'nün gaybubet evine yaptığı baskında yakalanan örgütün İstanbul Polis Okullarından sorumlu imamı ile Türkmenistan'da üst düzey mahrem imamı tutuklandı.

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