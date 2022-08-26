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Son dakika: MSB açıkladı: 4 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.08.2022
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Son dakika: MSB açıkladı: 4 gemi daha Ukrayna’dan hareket etti

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında 4 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini bildirdi. Öte yandan denetimi yapılan 5 gemi de Ukrayna’ya doğru hareket etti.

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