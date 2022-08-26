PKK’dan kaçan terörist Lavrion kampını anlattı! Avrupa sevk karargahı

AB FONLUYOR

S.D., Lavrion'a ilişkin şunları söyledi: "İki ana bölümden oluşuyor. Atina içindeki bölümde 80 dairelik iki bina var. Binaların arka kısmı limana birleşik. Kampın kontrolü PKK'lılarda. Tesisin sorumlusu Baran kod adlı PKK'lı terörist. Giderler Avrupa Birliği'ne bağlı kuruluşlar tarafından karşılanıyor. Kampın ikinci bölümü ise yarım saatlik mesafedeki kırsal bölgede konteyner ve çadırlardan oluşuyor. Burada da kadro olarak adlandırılan 2-3 örgüt mensubu faaliyet yürütüyor."