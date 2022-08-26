PKK’dan kaçan terörist Lavrion kampını anlattı! Avrupa sevk karargahı
PKK'dan 10 gün önce kaçıp teslim olan terörist Yunanistan İçişleri Bakanı Theodorikakos'un inkar ettiği Lavrion kampını itiraf etti. Kampın aktif şekilde ‘Avrupa sevk karargahı’ olarak kullanıldığını belirten S.D., örgüte katılmak için Avrupa'dan gelenlerin burada 6 ay eğitim alıp Irak'a geçtiğini söyledi. S.D., kampta MLKP'li ve DHKP-C'li teröristlerin kaldığını da anlattı.
PKK'dan 10 gün önce kaçıp teslim olan terörist, Yunanistan'ın inkar ettiği Lavrion kampını anlattı. Kampın aktif şekilde 'Avrupa sevk karargahı' olarak kullanıldığını belirten S.D., örgüte katılmak için Avrupa'dan gelenlerin burada 6 ay eğitim alıp Irak'a geçtiğini söyledi. S.D., kampta MLKP'li ve DHKP-C'li teröristlerin kaldığını da anlattı.
Yeni Şafak'ın haberine göre: Yunanistan'da PKK'lıların kaldığı Lavrion kampıyla ilgili itiraflar, hem kampın varlığını sürekli inkar eden Yunanların, hem de AB'nin maskesini düşürdü. Kampın aktif olarak kullanıldığı, 10 gün önce PKK/KCK'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan "Rojhat Amed" kod adlı S.D.'nin verdiği ifadelerle ortaya konuldu. Terör yuvasının faaliyetleri, "mülteci kampı" adı altında gizleniyor. Lavrion'da eğitim alan PKK'lı terörist, kampla ilgili dikkat çeken bilgiler verdi.
AVRUPA SEVK KARARGAHI
Avrupa'dan arkadaşının etkisiyle Yunanistan'daki Lavrion kampına katıldığını söyleyen S.D., kampın "Avrupa sevk karargahı" olarak kullanıldığını belirtti. PKK'ya katılmak için Avrupa ülkelerinden gelen kişilerin 6 ay burada eğitim aldığını, eğitim veren elebaşlarının 3 ayda bir değiştiğini kaydeden S.D., kendisinin de eğitimden sonra verilen uçak biletiyle Irak'a gittiğini bildirdi.
S.D., kampta MLKP'li ve DHKP-C'li teröristlerin kaldığını da anlattı.
AB FONLUYOR
S.D., Lavrion'a ilişkin şunları söyledi: "İki ana bölümden oluşuyor. Atina içindeki bölümde 80 dairelik iki bina var. Binaların arka kısmı limana birleşik. Kampın kontrolü PKK'lılarda. Tesisin sorumlusu Baran kod adlı PKK'lı terörist. Giderler Avrupa Birliği'ne bağlı kuruluşlar tarafından karşılanıyor. Kampın ikinci bölümü ise yarım saatlik mesafedeki kırsal bölgede konteyner ve çadırlardan oluşuyor. Burada da kadro olarak adlandırılan 2-3 örgüt mensubu faaliyet yürütüyor."
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