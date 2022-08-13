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Fatih Portakal'dan Tunç Soyer'e İzmir'deki kötü koku için sert tepki: Bir unvanı hak etmek gerekiyor

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Giriş Tarihi: 13.08.2022 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022
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Fatih Portakal’dan Tunç Soyer’e İzmir’deki kötü koku için sert tepki: Bir unvanı hak etmek gerekiyor

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yıllardır yönetilen İzmir'de çevre kirliliği ve temizlik sorunu her geçen gün artıyor. Artık CHP destekçisi isimlerin bile tepki gösterdiği çevre kirliliğine bir tepki tepki de Gazeteci Fatih Portakal'dan geldi. Portakal paylaştığı görüntülerde İzmir'deki kötü koku ve kirliliğe isyan ederken İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. İşte detaylar...

Uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları tarafından yönetilen İzmir'in alt yapı ve temizlik sorunu bir türlü çözülemedi.

CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir'i esir alan kötü kokular yaz aylarında artan sıcaklarla daha da hissedilir olunca yandaşlarını bile çileden çıkardı.

FATİH PORTAKAL'DAN İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TEPKİ: YAZIK

Amerikan Merkezli FOX TV'de program sunduğu sırada CHP yanlısı yayınlarla bilinen Fatih Portakal İzmir'deki kötü koku ve kirliliğe tepki gösterdi.

BİR ÜNVANI HAKETMEK GEREKİYOR

Fatih Portakal Twitter üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesini etiketleyerek şunları yazdı:

"Bornova ağaçli yolda işim vardı. Yürürken bu pis, kokan kanal yatağı dikkatimi çekti. Bundan 30 dk önce de belediyenin citta slov duyurusunu ışıklı panoda görmüştüm. Fotoyu çekip paylaşmak istedim. Bir ünvanı haketmek gerekiyor. Yazık! Laf boş görüntü gerçek."

İYİ PARTİ DE KÖTÜ KOKUYA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İzmir'in kötü koku sorunu CHP'nin ittifak ortağı İYİ Partinin de tepkisini çekmişti.

"MODERN MEDENİ İZMİRLİLERİN YAŞADIĞI İZMİR KOKUYOR"

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, 31 Mayıs'ta Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Modern, medeni İzmirlilerin yaşadığı İzmir kokuyor" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

Çıray, "İzmirliler bana yüzlerce mesaj yazarak "Siz İzmir Milletvekili olarak bu kadar bariz bir sorunu görmezden gelerek görevinizi yapmıyorsunuz," dediler. Bunun üzerine sorunu önce kapalı ortamlarda, şimdi de burada dile getirdim. İlgili kurum gereğini yapacaktır." ifadelerini kullanarak İzmir Büyükşehir Belediyesini ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliğini Bakanlığını etiketledi.

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