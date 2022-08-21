İYİ Parti ile CHP arasında 'İzmir' kavgası: Tunç Soyer'in reklamları ittifak ortaklarını çıldırttı!
İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Tunç Soyer'e sert sözlerle yüklendi. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunu 'barış' olarak nitelendiren Soyer'in imzasını taşıyan reklam panolarına tepki gösteren Dervişoğlu, "Soyer'i bu afişleri kaldırmaya ve 9 Eylül’ün 100.yılına yakışır kutlamalar yapmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılına ilişkin hazırladığı reklam afişlerini kentin dört bir yanına astı.
Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adının da yer aldığı afişlerde, "Barışın ikinci yüzyılı, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun" ifadeleri yer aldı.
İYİ PARTİ İLE CHP ARASINDA 'İZMİR' KAVGASI
Söz konusu ifadeler, CHP'nin ittifak ortağı İYİ Parti'yi kızdırdı.
İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Soyer'i hedef alarak sert ifadeler kullandı.
İşgalin yıl dönümünün tarihini vererek, "15 Mayıs 1919'un ne olduğunu anlamak istemeyen akıl, 9 Eylül 1922'nin muhtevasını kavrayamaz." diyen Dervişoğlu, Soyer'e pankartları kaldırma çağrısı yaptı.
Dervişoğlu paylaşımının devamında şunları söyledi:
"'9 Eylül' İzmir ve Türkiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 'ZAFER' günüdür. Sn. Tunç Soyer'i bu afişleri kaldırmaya ve 9 Eylül'ün 100.yılına yakışır kutlamalar yapmaya davet ediyorum."
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