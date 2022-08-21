İYİ Parti ile CHP arasında ’İzmir’ kavgası: Tunç Soyer’in reklamları ittifak ortaklarını çıldırttı!

İşgalin yıl dönümünün tarihini vererek, "15 Mayıs 1919'un ne olduğunu anlamak istemeyen akıl, 9 Eylül 1922'nin muhtevasını kavrayamaz." diyen Dervişoğlu, Soyer'e pankartları kaldırma çağrısı yaptı.